البث الحي
سياسة|أوكرانيا

موسكو تحرك سفنًا حربية إلى المحيط الأطلسي.. الرئيس الأوكراني يؤكد مواجهة التهديدات وأردوغان يدعو لاحتواء التوتر

انفصاليون موالون لروسيا شرقي أوكرانيا (الأوروبية)
انفصاليون موالون لروسيا شرقي أوكرانيا (الأوروبية)
11/4/2021

أعلنت قيادة الأسطول الروسي توجه 4 قطع بحرية إلى المحيط الأطلسي، وسط توتر بين كييف وموسكو، في حين دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى احتواء التوتر بين البلدين.

وأضافت قيادة الأسطول الروسي أن السفن انطلقت من القاعدة الروسية في طرطوس السورية، من دون أن توضح طبيعة ووجهة ومهمة تلك السفن.

وكان سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قد حث واشنطن على اتخاذ "نهج أكثر مسؤولية تجاه الوضع في أوكرانيا وعدم تصعيد التوترات".

وقال ريابكوف إن موسكو تتوقع من واشنطن تحركا فعالا للحد من سياسة تصعيد التوتر التي تنتهجها كييف.

يشار إلى أنه في 30 مارس/آذار الماضي، أعلن رئيس هيئة الأركان الأوكرانية رسلان هومتشاك أن القوات الروسية أرسلت وحدات إلى منطقة قريبة من الحدود بذريعة إجراء تدريبات عسكرية.

وفي بيان منفصل، دعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا كييف إلى تنفيذ اتفاق مينسك للتوصل إلى تسوية سلمية في منطقة دونباس (جنوب شرقي أوكرانيا).

واتهم الانفصاليون الموالون لروسيا الجيش الأوكراني بقصف مواقع تابعة لهم في مقاطعة لوغانسك (شرقي أوكرانيا) وإقليم دونباس.

وفي ظل التصعيد العسكري، وبموازاة التوتر الراهن، تواصل أوكرانيا وروسيا حشد قواتهما على جانبي الحدود مع الإقليم، وسط نُذُر باحتمال تطور الأمر إلى اندلاع الحرب من جديد.

وأعرب مسؤولون أوكرانيون وأميركيون عن قلقهم في الأيام الأخيرة من وصول آلاف القوات والآليات الروسية إلى الحدود مع أوكرانيا، وسط تجدد الاشتباكات بين قوات كييف والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد.

وكانت وزارة الخارجية التركية أعلنت الجمعة أن الولايات المتحدة سترسل في 14 و15 أبريل/نيسان الجاري سفينتين حربيتين إلى البحر الأسود عبر مضيق البوسفور، بما لا يخالف اتفاقية مونترو.

وتضمن هذه الاتفاقية العائدة إلى عام 1936 حرية الإبحار في مضيق البوسفور، لكن يتعيّن على الدول غير المطلة على البحر الأسود أن تبلغ قبل 15 يوما من مرور سفنها. ولا تستطيع السفن البقاء في الموقع أكثر من 21 يوما.

توافق تركي أوكراني

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن لدى بلاده وتركيا وجهةَ نظر مشتركة بشأن نهج حل الأزمة.

وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي في إسطنبول، أضاف الرئيس الأوكراني أن رؤية كييف وأنقرة مشتركة في مواجهة التهديدات بالبحر الأسود، معربا عن ارتياحه لموقف تركيا الداعم لوحدة الأراضي الأوكرانية، وتأكيد أردوغان ثبات هذا الموقف.

من ناحيته، قال الرئيس أردوغان إن بلاده تؤمن بأن الحل في شرق أوكرانيا ينبغي أن يكون على أساس وحدة الأراضي الأوكرانية والقانون الدولي، وبالطرق السلمية والدبلوماسية.

وأبدى أردوغان استعداد أنقرة لتقديم كل الدعم اللازم من أجل الوصول إلى تسوية للأزمة في أوكرانيا.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

نذر تصعيد عسكري.. واشنطن تدرس إرسال سفنها للبحر الأسود وموسكو تحذرها من تشجيع أوكرانيا على الحرب

نقلت شبكة “سي إن إن” عن مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية قوله إن بلاده تدرس إرسال سفن حربية إلى البحر الأسود خلال أسابيع لإظهار دعمها لأوكرانيا مقابل الوجود العسكري الروسي المتزايد على حدودها الشرقية.

شرق أوكرانيا.. روسيا تعتبر التصعيد تهديدا لأمنها والبنتاغون يؤكد أن وجود سفنه بالبحر الأسود ليس جديدا

أكدت روسيا أن تصعيد الأعمال “العدائية” بأوكرانيا يشكل تهديدا على أمنها، في حين أحجم البنتاغون عن التعليق على تصريحات تركية تفيد باعتزام واشنطن إرسال سفينتين حربيتين إلى البحر الأسود الأسبوع القادم.

المزيد من سياسة

في 22 دولة.. مبادرة للهلال الأحمر القطري لتوفير لقاح كورونا لملايين النازحين واللاجئين

جانب من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في مخيم الزعتري للاجئين في الأردن (غيتي)

وزير الري المصري: معلوماتنا عن السد أكثر من إثيوبيا ولن ننتظر وقوع الضرر

الوزير المصري محمد عبد العاطي وعن يساره نظيره الإثيوبي سيليشي بيكيلي ويمينه نظيره السوداني معتز موسى خلال لقاء عقد بأديس أبابا 2017 (وكالة الأناضول)

ميديابارت: عامان بعد الثورة السودانية.. الجيش يفسح المجال قليلا للمدنيين

رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان (يمين) ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك (الأناضول)

المخدرات والتزوير.. النيابة العامة المصرية تكشف أسباب حادث تصادم قطاري سوهاج

شدة تصادم القطارين في سوهاج أدت لانقلاب بعض عرباتهما (الجزيرة)
الأكثر قراءة

الزائر نيبيرو يقترب.. هل حانت نهاية الحياة على الأرض حقا؟

بالسيليكا لا الأرز.. هكذا يمكنك إنقاذ هاتفك إذا سقط في الماء

هناك طرق أفضل من الغمر بالأرز لإصلاح الهواتف التي تضررت بالماء (مواقع التواصل)

حادثة نطنز.. طهران تكشف عن "عمل إرهابي نووي" وتقارير تتحدث عن هجوم إلكتروني إسرائيلي

الرئيس روحاني يستعرض إنجازات إيران النووية الجديدة خلال اليوم الوطني الإيراني للطاقة النووية في طهران (رويترز)

لوفيغارو: مقتل الرهبان الفرنسيين بالجزائر.. رواية تستبعد تورط الإسلاميين

لوفيغارو: أصحاب الدير كانوا يتمتعون "بسمعة طيبة في المنطقة" لما قدموه من مساعدة للسكان المحليين (الفرنسية)