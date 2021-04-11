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سياسة|ليبيا

ليبيا.. السفير التركي يبدأ عمله في طرابلس ورئيس حكومة الوحدة يقود وفدا كبيرا إلى أنقرة

صورة نشرتها السفارة التركية في طرابلس لمراسم تقديم السفير أوراق اعتماده إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي (مواقع التواصل)
صورة نشرتها السفارة التركية في طرابلس لمراسم تقديم السفير أوراق اعتماده إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي (مواقع التواصل)
11/4/2021-|آخر تحديث: 11/4/202110:56 AM (مكة المكرمة)

أعلن السفير التركي الجديد لدى ليبيا كنعان يلماز استمرار دعم بلاده للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الليبية، وذلك خلال تقديم أوراق اعتماده لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بينما يستعد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لزيارة تركيا غدا الاثنين على رأس وفد حكومي كبير.

وأكد يلماز أثناء لقائه مع المنفي لتسليم أوراق اعتماده سفيرا ومفوّضا فوق العادة لبلاده في طرابلس، أنه ستتم المحافظة على المصالح المشتركة التي تجمع بين البلدين.

من جانبه، شدد محمد المنفي على أهمية عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها المتوقفة في ليبيا، والمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار.

وفي سياق متصل، قال الناطق باسم مجلس الوزراء الليبي محمد حمودة -لوكالة الأناضول- إن وفدا برئاسة الدبيبة يضم 14 وزيرا وعددا آخر من المسؤولين في الحكومة، سيزور تركيا غدا، وذلك لمناقشة مجموعة من الملفات المشتركة في قطاع الخدمات، وعودة الشركات التركية إلى ليبيا واستكمال المشاريع المتوقفة.

وهذه هي أول زيارة يجريها الدبيبة إلى تركيا عقب تسلمه مهامه في 16 مارس/آذار الماضي، لقيادة ليبيا إلى انتخابات عامة أواخر العام الجاري.

وقال المنفي السبت إن وفدا حكوميا رفيع المستوى سيزور تركيا خلال اليومين القادمين لمناقشة ما تم الاتفاق عليه ودراسته، مشددا على المحافظة على المصالح المشتركة للبلدين خلال فترة عمل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.

وسبق أن زار المنفي على رأس وفد ليبي تركيا في 26 مارس/آذار، وهي الأولى من نوعها بعد توليه منصبه، تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وقّع الجانبان التركي والليبي مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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