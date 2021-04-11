شارك في الدفاع عن صدام حسين.. وفاة وزير العدل الأميركي الأسبق رامسي كلارك

توفي وزير العدل الأميركي الأسبق رامسي كلارك الذي شارك في فريق المحامين الدولي للدفاع عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وأعلنت السبت المؤسسة والمكتبة التي تحمل اسم ليندون جونسون (الرئيس الذي خدم في عهده) عن "فقدان رامسي كلارك، الموظف الحكومي المتفاني ووزير العدل الأسبق" بين عامي 1967 و1969.

ووفق صحيفة نيويورك تايمز، فقد توفي كلارك الجمعة في منزله بمانهاتن.

وأشاد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل بذكرى "رجل نزيه وداعم وقف إلى جانبنا في معارك حاسمة وندد بالظلم الكبير الذي ارتكبته بلاده في جميع أنحاء العالم".

وعندما كان وزيرا للعدل، أشرف كلارك على تطوير "قانون الإسكان العادل"، وهو سلسلة من القوانين ضد التمييز في الإسكان والتوظيف، وعارض عقوبة الإعدام.

وأصبح كلارك من أشد منتقدي التدخلات العسكرية الأميركية في الخارج، من فيتنام إلى العراق، وانضم إلى لجان الدفاع عن عدة شخصيات مثل الراحل صدام حسين والداعية الإسلامي المصري عمر عبد الرحمن.

وفي الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2006، أصدرت المحكمة العراقية قرارها القاضي بالإعدام شنقا على صدام حسين وعدد من معاونيه، وتم تثبيت الحكم في 26 ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته، ونُفذ في 30 من الشهر نفسه.