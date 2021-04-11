أفغانستان.. المبعوث الأميركي يجري لقاءات مع الساسة والناشطين ويؤكد ضرورة السلام العادل والدائم

قال المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد إن السلام العادل والدائم يمثل أمرا بالغ الأهمية لمستقبل أفغانستان، وذلك بعد محادثات عقدها في كابل مع القادة الأفغان سعيا لتسريع جهود إحلال السلام، ولقاءات استمع فيها إلى جهود الناشطين في المجتمع المدني.

وذكر خليل زاد في تغريدة نشرها عبر تويتر، أنه التقى السبت مع ناشطي مبادرة "الاتصال الشبابي" "Youth Contact"، للاستماع للتحديات الاجتماعية التي يواجهها الشباب الأفغاني بسبب استمرار انعدام الأمن، والدور الذي يمكن أن يلعبه الناشطون الشباب في جهود السلام.

وأضاف المبعوث الأميركي في تغريدة ثانية، أنه أجرى مباحثات مع رئيسة اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان شهرزاد أكبر، في إطار الجهود المستمرة لإشراك نشطاء المجتمع المدني، للتعرف على وجهة نظرها حول ضمان معالجة حقوق الإنسان في عملية السلام، على حد قوله.

As part of ongoing effort to engage civil society activists & members of the broader Afghan community, I spoke with @ShaharzadAkbar yesterday to learn about her perspective on ensuring the human rights of all Afghans are addressed in the peace process. pic.twitter.com/9IWY13hbqH — U.S. Special Representative Zalmay Khalilzad (@US4AfghanPeace) April 10, 2021

وكان خليل زاد قد وصل إلى العاصمة الأفغانية كابل مساء الجمعة لإجراء مشاورات بشأن المفاوضات الأفغانية واجتماع تركيا بشأن أفغانستان.

وأجرى خليل زاد لقاءات مع الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني ورئيس لجنة المصالحة عبد الله عبد الله، لمناقشة التطورات الأخيرة بشأن عملية السلام في أفغانستان.

وقال المتحدث باسم لجنة المصالحة فريدون خوزون إن خليل زاد أكد خلال لقائه مع عبد الله على دعم بلاده لأفغانستان بعد تحقيق السلام، مضيفا أن المبعوث طالب أن تشارك الحكومة الأفغانية في اجتماع إسطنبول.

وأوضح خوزون أن عبد الله أبدى استعداده للمشاركة في اجتماع إسطنبول، وأن الحكومة ستشارك بخطة موحدة وبفريق يمثلها.

وتعمل لجنة المصالحة الوطنية على توحيد الخطط التي وضعتها الرئاسة الأفغانية وعدد من السياسيين الأفغان، وتريد الحكومة الأفغانية تقديم مسودة سلام بعد موافقة كافة الأطراف الأفغانية عليها.

وكان خليل زاد قدم الشهر الماضي مقترحا للحكومة الأفغانية وحركة طالبان بهدف الوصول لوقف شامل لإطلاق النار وإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، وإنهاء الحرب بشكل دائم وانسحاب كامل للقوات الأميركية من أفغانستان.

وأشار مراسل الجزيرة إلى خلافات حول موعد انعقاد مؤتمر إسطنبول، حيث تدفع بعض الجهات إلى انعقاده في 16 أبريل/نيسان الجاري، وتدفع جهات أخرى باتجاه تاريخ 25 من الشهر نفسه، وتبدو حركة طالبان مصممة على تأجيل المؤتمر إلى ما بعد 1 مايو/أيار المقبل، وهو الموعد المفترض لانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بموجب اتفاق الدوحة للسلام المبرم في فبراير/شباط 2020.

وانعقد مؤخرا مؤتمر في موسكو حول أفغانستان، وسط تأكيد مختلف الأطراف على أن الاجتماعات المتواترة ليست بديلا لمحادثات السلام التي تستضيفها الدوحة.