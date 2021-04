أفغانستان.. المبعوث الأميركي يجري لقاءات مع الساسة والناشطين ويؤكد ضرورة السلام العادل والدائم

قال المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد إن السلام العادل والدائم يمثل أمرا بالغ الأهمية لمستقبل أفغانستان، وذلك بعد محادثات عقدها في كابل مع القادة الأفغان سعيا لتسريع جهود إحلال السلام، ولقاءات استمع فيها إلى جهود الناشطين في المجتمع المدني.

وذكر خليل زاد في تغريدة نشرها عبر تويتر، أنه التقى السبت مع ناشطي مبادرة "الاتصال الشبابي" "Youth Contact"، للاستماع للتحديات الاجتماعية التي يواجهها الشباب الأفغاني بسبب استمرار انعدام الأمن، والدور الذي يمكن أن يلعبه الناشطون الشباب في جهود السلام.

وأضاف المبعوث الأميركي في تغريدة ثانية، أنه أجرى مباحثات مع رئيسة اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان شهرزاد أكبر، في إطار الجهود المستمرة لإشراك نشطاء المجتمع المدني، للتعرف على وجهة نظرها حول ضمان معالجة حقوق الإنسان في عملية السلام، على حد قوله.

