البث الحي
سياسة|جيبوتي

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلي يفوز بولاية خامسة

إسماعيل عمر جيلي فاز بولاية رئاسية خامسة بنسبة 98% أمام منافسه المرشح المستقل زكريا إسماعيل فارح (الأوروبية)
إسماعيل عمر جيلي فاز بولاية رئاسية خامسة بنسبة 98% أمام منافسه المرشح المستقل زكريا إسماعيل فارح (الأوروبية)
11/4/2021

فاز رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل عمر جيلي بولاية رئاسية خامسة بنسبة 98% أمام منافسه المرشح المستقل زكريا إسماعيل فارح، الذي حصل على أصوات 5 آلاف ناخب من مجموع المصوتين في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد.

وقال جيلي (76 عاما) إن هذا الفوز سيكون دافعًا لإكمال مسيرة استقرار البلاد وتحويلها إلى مركز اقتصادي عالمي.

لكن المرشح الخاسر زكريا إسماعيل فارح وصف النتائج بأنها "بعيدة عن الواقع"، وقال لرويترز إن "هذه النتيجة بلا شك نتيجة حشو صناديق الاقتراع (الذي) حدث في غياب المندوبين".

وأضاف أنه تم منعهم من دخول مراكز الاقتراع لمراقبة العملية، وأكد -في رسالة لرويترز- أنه امتنع عن التصويت لأنه تعرض لتنكيل منذ بداية حملته الانتخابية وحتى يوم الانتخابات.

لكن ألكسيس محمد كبير مستشاري الرئيس نفى مزاعم التزوير، وقال إن فارح امتنع عن الإدلاء بصوته.

وقال محمد لرويترز عبر الهاتف "مزاعم حشو صناديق الاقتراع كاذبة تماما (…) الشخص الذي يثيرها لم يُدل حتى بصوته، وهو بفعله ذلك يهاجم ديمقراطيتنا".

ويعد جيلي أحد أطول زعماء أفريقيا بقاء في السلطة، ويتولى الحكم منذ عام 1999 عندما اختاره عمه حسن جوليد أبتيدون، وهو أول رئيس للبلاد بعد استقلالها عن فرنسا عام 1977 لرئاسة البلاد.

وفاز جيلي في الانتخابات التي جرت عامي 2011 و2016 بشكل حاسم، وقاطعت بعض أحزاب المعارضة تلك الانتخابات أيضا.

وعدلت حكومته الدستور بشأن القيود على فترات الرئاسة عام 2010، مما سمح له بالترشح للمنصب أكثر من مرتين، رغم وضع بند بعدم تجاوز سن المرشح 75 عاما؛ مما يعني أنه من المفترض أن تكون تلك آخر فترة له.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

في 22 دولة.. مبادرة للهلال الأحمر القطري لتوفير لقاح كورونا لملايين النازحين واللاجئين

جانب من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في مخيم الزعتري للاجئين في الأردن (غيتي)

وزير الري المصري: معلوماتنا عن السد أكثر من إثيوبيا ولن ننتظر وقوع الضرر

الوزير المصري محمد عبد العاطي وعن يساره نظيره الإثيوبي سيليشي بيكيلي ويمينه نظيره السوداني معتز موسى خلال لقاء عقد بأديس أبابا 2017 (وكالة الأناضول)

ميديابارت: عامان بعد الثورة السودانية.. الجيش يفسح المجال قليلا للمدنيين

رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان (يمين) ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك (الأناضول)

المخدرات والتزوير.. النيابة العامة المصرية تكشف أسباب حادث تصادم قطاري سوهاج

شدة تصادم القطارين في سوهاج أدت لانقلاب بعض عرباتهما (الجزيرة)
الأكثر قراءة

الزائر نيبيرو يقترب.. هل حانت نهاية الحياة على الأرض حقا؟

بالسيليكا لا الأرز.. هكذا يمكنك إنقاذ هاتفك إذا سقط في الماء

هناك طرق أفضل من الغمر بالأرز لإصلاح الهواتف التي تضررت بالماء (مواقع التواصل)

حادثة نطنز.. طهران تكشف عن "عمل إرهابي نووي" وتقارير تتحدث عن هجوم إلكتروني إسرائيلي

الرئيس روحاني يستعرض إنجازات إيران النووية الجديدة خلال اليوم الوطني الإيراني للطاقة النووية في طهران (رويترز)

لوفيغارو: مقتل الرهبان الفرنسيين بالجزائر.. رواية تستبعد تورط الإسلاميين

لوفيغارو: أصحاب الدير كانوا يتمتعون "بسمعة طيبة في المنطقة" لما قدموه من مساعدة للسكان المحليين (الفرنسية)