رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلي يفوز بولاية خامسة

فاز رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل عمر جيلي بولاية رئاسية خامسة بنسبة 98% أمام منافسه المرشح المستقل زكريا إسماعيل فارح، الذي حصل على أصوات 5 آلاف ناخب من مجموع المصوتين في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد.

وقال جيلي (76 عاما) إن هذا الفوز سيكون دافعًا لإكمال مسيرة استقرار البلاد وتحويلها إلى مركز اقتصادي عالمي.

لكن المرشح الخاسر زكريا إسماعيل فارح وصف النتائج بأنها "بعيدة عن الواقع"، وقال لرويترز إن "هذه النتيجة بلا شك نتيجة حشو صناديق الاقتراع (الذي) حدث في غياب المندوبين".

وأضاف أنه تم منعهم من دخول مراكز الاقتراع لمراقبة العملية، وأكد -في رسالة لرويترز- أنه امتنع عن التصويت لأنه تعرض لتنكيل منذ بداية حملته الانتخابية وحتى يوم الانتخابات.

لكن ألكسيس محمد كبير مستشاري الرئيس نفى مزاعم التزوير، وقال إن فارح امتنع عن الإدلاء بصوته.

وقال محمد لرويترز عبر الهاتف "مزاعم حشو صناديق الاقتراع كاذبة تماما (…) الشخص الذي يثيرها لم يُدل حتى بصوته، وهو بفعله ذلك يهاجم ديمقراطيتنا".

ويعد جيلي أحد أطول زعماء أفريقيا بقاء في السلطة، ويتولى الحكم منذ عام 1999 عندما اختاره عمه حسن جوليد أبتيدون، وهو أول رئيس للبلاد بعد استقلالها عن فرنسا عام 1977 لرئاسة البلاد.

وفاز جيلي في الانتخابات التي جرت عامي 2011 و2016 بشكل حاسم، وقاطعت بعض أحزاب المعارضة تلك الانتخابات أيضا.

وعدلت حكومته الدستور بشأن القيود على فترات الرئاسة عام 2010، مما سمح له بالترشح للمنصب أكثر من مرتين، رغم وضع بند بعدم تجاوز سن المرشح 75 عاما؛ مما يعني أنه من المفترض أن تكون تلك آخر فترة له.