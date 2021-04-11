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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

ترامب يعلن أنه سيساعد حزبه الجمهوري على استعادة الكونغرس العام المقبل

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب (رويترز)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب (رويترز)
11/4/2021

أبلغ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أعضاء في الحزب الجمهوري أنه سيساعدهم على الفوز بانتخابات الكونغرس العام المقبل، لكنه أحجم عن توضيح ما إذا كان سيسعى للفوز بولاية رئاسية في انتخابات 2024.

وأقام ترامب مأدبة عشاء بناديه في ولاية فلوريدا لمانحي اللجنة الوطنية الجمهورية، الذين يمضون مطلع الأسبوع في مدينة بالم بيتش لإعداد مسار الحزب في المستقبل.

وقال ترامب، وفقا لنص كلمته للمجموعة اطلعت عليه رويترز، "نجتمع هنا الليلة للحديث عن مستقبل الحزب الجمهوري، وما يتعين علينا فعله لوضع مرشحينا في مسار نحو الفوز".

وأضاف "أقف أمامكم الليلة وكلي ثقة في أننا سنتمكن في 2022 من استعادة مجلس النواب وسنسترد مجلس الشيوخ، ثم في 2024 سيفوز مرشح جمهوري بالبيت الأبيض".

وقال الرئيس الأميركي السابق إن أي حديث عن خططه الخاصة سيكون بعد انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

المصدر : رويترز

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