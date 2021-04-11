نشر الديوان الملكي الأردني صورة تظهر الأمير حمزة بن الحسين برفقة أخيه ملك الأردن عبد الله الثاني، خلال زيارة قام بها الملك الأردني إلى الأضرحة الملكية، بمناسبة مئوية الدولة، يرافقه فيها عمه الأمير الحسن بن طلال وعدد من الأمراء.

ويعتبر هذا الظهور هو الأول للأمير حمزة مع العائلة المالكة، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، والتي وصفها الملك بالفتنة الداخلية والخارجية التي سعت إلى ضرب استقرار المملكة.

جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وأصحاب السمو الأمراء الحسن بن طلال، وفيصل بن الحسين، وعلي بن الحسين، وحمزة بن الحسين، وهاشم بن الحسين وغازي بن محمد وراشد بن الحسن يقرؤون الفاتحة على روح المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك المؤسس pic.twitter.com/nx8B9X3dDS — RHC (@RHCJO) April 11, 2021

وقال الملك في كلمة مكتوبة نشرت الأربعاء الماضي إن "الفتنة" وُئدت، وإنه قرر التعامل مع موضوع أخيه الأمير حمزة في إطار الأسرة الهاشمية.

ورأى أن "تحدي الأيام الماضية" لم يكن الأصعب أو الأخطر على استقرار الأردن، "لكنه كان لي الأكثر إيلاما".