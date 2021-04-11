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سياسة|أردن

ملك الأردن وولي عهده وعدد من الأمراء بينهم الأمير حمزة يزورون ضريح الملك حسين بذكرى مئوية تأسيس الدولة

صورة بثها الديوان الملكي الأردني وتجمع الملك عبد الله الثاني والأمراء بينهم الأمير حمزة أثناء زيارة ضريح الملك حسين (أسوشيتد برس)
صورة بثها الديوان الملكي الأردني وتجمع الملك عبد الله الثاني والأمراء بينهم الأمير حمزة أثناء زيارة ضريح الملك حسين (أسوشيتد برس)
11/4/2021-|آخر تحديث: 11/4/202106:37 PM (مكة المكرمة)

نشر الديوان الملكي الأردني صورة تظهر الأمير حمزة بن الحسين برفقة أخيه ملك الأردن عبد الله الثاني، خلال زيارة قام بها الملك الأردني إلى الأضرحة الملكية، بمناسبة مئوية الدولة، يرافقه فيها عمه الأمير الحسن بن طلال وعدد من الأمراء.

ويعتبر هذا الظهور هو الأول للأمير حمزة مع العائلة المالكة، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، والتي وصفها الملك بالفتنة الداخلية والخارجية التي سعت إلى ضرب استقرار المملكة.

وقال الملك في كلمة مكتوبة نشرت الأربعاء الماضي إن "الفتنة" وُئدت، وإنه قرر التعامل مع موضوع أخيه الأمير حمزة في إطار الأسرة الهاشمية.

ورأى أن "تحدي الأيام الماضية" لم يكن الأصعب أو الأخطر على استقرار الأردن، "لكنه كان لي الأكثر إيلاما".

المصدر : الجزيرة

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