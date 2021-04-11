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سياسة|فلسطين

إسرائيل تفرض على الأراضي الفلسطينية إغلاقا جديدا شاملا

حاجز حوارة العسكري الإسرائيلي قرب مدينة نابلس بالضفة الغربية (رويترز)
حاجز حوارة العسكري الإسرائيلي قرب مدينة نابلس بالضفة الغربية (رويترز)
11/4/2021

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد أنه سيفرض على الأراضي الفلسطينية إغلاقا جديدا شاملا، وذلك بمناسبة ما يسمى ذكرى قتلى معارك إسرائيل وعيد الاستقلال.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي -على تويتر- إن الإغلاق الشامل سيُفرض على الضفة الغربية المحتلة، وستُغلق المعابر مع قطاع غزة، من السابعة من مساء الثلاثاء حتى منتصف ليل الخميس.

وأضاف أن ذلك تقرر بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي.

وتابع المتحدث الإسرائيلي أنه سيُسمح أثناء الإغلاق بعبور ما سماها الحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية فقط، بعد موافقة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان جيش الاحتلال فرض أيضا إغلاقا شاملا على الضفة الغربية، وأغلق المعابر مع غزة في يوم الانتخابات الإسرائيلية التي أجريت في 23 مارس/آذار الماضي، ويكرر الاحتلال الإسرائيلي فرض مثل هذا الإجراء في مناسبات بعضها دينية.

المصدر : وكالات

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