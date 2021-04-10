يصل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى إسرائيل اليوم السبت، في أول زيارة لمسؤول كبير من إدارة الرئيس جو بايدن إلى تل أبيب.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن أوستن سيجري مباحثات غدا الأحد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس والخارجية غابي أشكنازي.

وأضافت الصحيفة أن المباحثات ستركز على ما سمته جدول الأولويات المشتركة لواشنطن وتل أبيب، على خلفية احتدام التوتر مؤخرا بين إسرائيل وإيران.

وفي أثناء انعقاد اجتماعات فيينا بشأن الاتفاق النووي، أعلن نتنياهو قبل يومين رفض تل أبيب أي اتفاق دولي مع طهران، وقال -في تصريحات صحفية- إن أي اتفاق مع إيران يمهد الطريق لها لصناعة أسلحة نووية "تهددنا بالاندثار لن نُرغم عليه بأي شكل من الأشكال"، مشددا على أن "هناك أمرا واحدا يلزمنا، وهو منع من يريد تدميرنا من تنفيذ مؤامرته". على حد وصفه.

واُختتمت أمس الجمعة اجتماعات فيينا وسط أجواء إيجابية، وهي تهدف إلى إعادة واشنطن للاتفاق الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتعتقد إسرائيل أن إيران كانت تخرق بنود الاتفاق وتعمل على امتلاك سلاح نووي، فيما تنفي طهران أن تكون لديها طموحات بهذا الشأن، حيث جدد الرئيس حسن روحاني صباح اليوم القول إن برنامج بلاده مصمم للأغراض السلمية.