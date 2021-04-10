كورونا.. حملة التطعيم تتعثر في أوروبا وتتقدم بأميركا والوباء يتفشى سريعا في دول عدة

واجهت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المتعثرة في أوروبا المزيد من العراقيل، في حين تشهد تقدما في الولايات المتحدة. وفي مناطق عدة من العالم يتفشى الوباء بوتيرة سريعة مع تسجيل أعداد قياسية من الوفيات أو الإصابات في دول بينها البرازيل والهند وإيران.

وتعرضت حملة التطعيم ضد كورونا في أوروبا لمشاكل جديدة إثر إعلان هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية أنها تدرس الآثار الجانبية للقاح "جونسون آند جونسون" (Johnson & Johnson) ووضعت فرنسا حداً لاستخدام لقاح مجموعة أسترازينيكا، وإعلان هذه الأخيرة تأخير تسليم جرعات كان مقرراً هذا الأسبوع لدول بالاتحاد الأوروبي.

وكانت الهيئة الأوروبية للأدوية أعلنت أمس أنها تدرس إصابات بتجلط الدم بعد أخذ لقاح جونسون آند جونسون عقب تسجيل 4 حالات بينها حالة وفاة.

وقالت إن 3 حالات سجلت في الولايات المتحدة ورابعة خلال تجارب سريرية في موقع لم يحدد، وفي المقابل ذكرت هيئة الدواء والغذاء الأميركية أنها لم تجد حتى الآن رابطا بين استخدام هذا اللقاح وحالات تجلط الدم التي تم الإبلاغ عنها.

وأجازت الهيئة الأوروبية "لقاح جونسون آند جونسون" ومن المقرر أن يبدأ إعطاؤه في دول الاتحاد الأوروبي خلال أبريل/نيسان الجاري.

وأمس، أعلنت أسترازينيكا أنها ستؤخر تسليم نصف الجرعات المرتقبة هذا الأسبوع للاتحاد الأوروبي، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدث باسم المجموعة.

وكان لقاح أسترازينيكا نفسها قد واجه مؤخرا مشاكل بعدما أظهرت تقارير أنه تسبب في عشرات حالات تجلط الدم في دول أوروبية بينها بريطانيا وفرنسا، مما استدعى تعليق استعماله لبعض الوقت.

وأعلنت الهيئة العليا للصحة في فرنسا أن الأشخاص الذين تلقوا جرعة أولى من لقاح أسترازينيكا ولا تتجاوز أعمارهم 55 عاما سيتلقون جرعتهم الثانية إما من لقاح فايزر أو مودرنا.

التطعيم في أميركا

وفي الولايات المتحدة، بدا أن حملة التطعيم تحرز تقدما متسارعا، مع سعي إدارة الرئيس جو بايدن إلى تطعيم كل البالغين ضد الفيروس بحلول نهاية مايو/أيار.

وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن نحو 179 مليون أميركي حصلوا حتى صباح أمس الجمعة بالتوقيت المحلي على جرعة واحدة من اللقاحات المضادة لكورونا، في حين تم توزيع أكثر من 233 مليون جرعة.

ويأتي الكشف عن هذه الأرقام في وقت تعتزم سلطات مدينة ديترويت في ولاية ميشيغان التواصل مباشرة مع السكان في منازلهم لحثهم على أخذ اللقاحات، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

دفن متوفى بفيروس كورونا في مقبرة في ساو باولو بالبرازيل (رويترز)

الوباء يتفشى بسرعة

وعلى صعيد تفشي الوباء عالميا، تجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البرازيل لأول مرة 4000 حالة وفاة أمس الجمعة، مما رفع الإجمالي إلى نحو 340 ألفا، كما تم إحصاء أكثر من 93 ألف إصابة جديدة بالفيروس.

وتلقى 3% فقط من بين 210 ملايين برازيلي جرعتين من لقاح مضاد لكورونا، وتواجه المستشفيات في معظم الولايات ضغطا شديدا مع بلوغ نسبة إشغال الأسرّة في غرف العناية المركزة 90%.

وقال مجلس الشيوخ أمس الجمعة إنه سيفتح تحقيقا في تعامل الحكومة مع وباء كورونا، ويأتي ذلك في وقت يواصل الرئيس جايير بولسونارو مقاومة تدابير الإغلاق.

بدورها، سجلت إيران أمس الجمعة نحو 22 ألفا و600 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في حصيلة قياسية جديدة، وكانت سجلت اليومين السابقين أعدادا قريبة، وهو ما حمل السلطات على وضع عشرات المدن ضمن المستوى عالي الخطورة.

كما أحصت الهند أمس عددا قياسيا من الإصابات بواقع 132 ألف إصابة جديدة، ويأتي هذا التطور في حين فرضت السلطات قيودا مشددة شملت حظر التجول على مناطق بينها العاصمة نيودلهي وولاية ماهاراشترا الأكثر تضررا من الموجة الثانية من الفيروس.

وفي كندا، وصف رئيس الوزراء جاستن ترودو انتشار الموجة الثالثة من الوباء في بلاده بالمقلق، داعيا إلى إجراءات أكثر صرامة.

عالميا، ارتفعت حصيلة الإصابات صباح اليوم السبت إلى 135 مليونا و333 ألفا، والوفيات إلى مليونين و929 ألفا، في حين زاد عدد المتعافين من المرض إلى 108 ملايين و893، وفق أحدث البيانات التي ينشرها موقع "ورلد ميتر".

مستشفيات لبنان تواجه ضغطا مع ارتفاع الإصابات (غيتي)

الدول العربية

عربيا، يستمر تسجيل أعداد كبيرة من الإصابات في عدد من الدول العربية، وفي المقابل تستقر الأعداد في دول أخرى عند مستويات منخفضة نسبيا.

وسجلت تونس أمس أكثر من ألفي إصابة جديدة بالفيروس، و43 حالة وفاة، ويأتي ذلك وسط تحذيرات من أن البلاد مقبلة على وضع وبائي أكثر خطورة.

بدوره، سجل لبنان أمس 2500 إصابة جديدة بالفيروس و43 حالة وفاة.

وظلت الإصابات دون الألف في دول مثل مصر والمغرب.