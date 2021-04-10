أنقرة تتهم أثينا بإيواء "منظمات إرهابية" تعتزم مهاجمة تركيا

قال مدير الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون إن اليونان تؤوي وتساعد "منظمات إرهابية" تخطط لمهاجمة بلاده، ومنها حزب العمال الكردستاني، مطالبا "برفع الحصانة" عن اليونان.

وفي تغريدة على تويتر، أكد ألتون أن هناك "إرهابيين" يختبئون في مخيم مزعوم للاجئين داخل حدود اليونان، ويخططون لشن "هجمات انتحارية وأعمال إرهابية" ضد تركيا، وذلك في الوقت الذي تترك فيه اليونان اللاجئين الحقيقيين يموتون في بحر إيجه، حسب تعبيره.

ودعا ألتون حلفاء تركيا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى دعم أنقرة في حربها ضد الإرهاب، مضيفا "لقد آن الأوان لإسقاط الحصانة عن اليونان".

Greece harbors terrorist organizations, including PKK. From a supposed refugee camp inside the EU, the terrorists plot attacks (incl. suicide bombings) against Türkiye, a NATO ally – just as actual refugees are left for dead in the Aegean. It’s time to end Greece’s impunity! pic.twitter.com/gKLs9QVtqG — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 9, 2021

كما أرفق ألتون مقطع فيديو مدته 3 دقائق يوضح الجهود التي تقوم بها تركيا ضد جماعة المعارض فتح الله غولن، وتنظيم الدولة الإسلامية وحزب العمال الكردستاني.

ويذكر الفيديو أن زعيم حزب العمال الكردستاني السابق عبد الله أوجلان كان قد توجه إلى أثينا عام 1999، واستخدم جواز سفر قبرصي رومي، ثم اعتُقل أثناء نقله من مقر السفير اليوناني في كينيا إلى مطار نيروبي.

كما جاء في الفيديو أن اليونان ظلت على مدار سنوات تقدم الدعم للتنظيم الكردي أثناء محاكمة أوجلان، وأن الأخير اعترف بأن مسلحي تنظيمه كانوا يتدربون في مخيم اللاجئين المزعوم لافريو باليونان، وما زال هذا المخيم نشطا حتى الآن.

ويضيف الفيديو أن اليونان قدمت دعما صريحا لجماعة غولن التي تتهمها تركيا بتدبير المحاولة الانقلابية في 15 يوليو/تموز 2016، حيث فر إلى اليونان عناصر من الجماعة بعد فشل المحاولة.