أنقرة تتهم أثينا بإيواء "منظمات إرهابية" تعتزم مهاجمة تركيا

قال مدير الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون إن اليونان تؤوي وتساعد "منظمات إرهابية" تخطط لمهاجمة بلاده، ومنها حزب العمال الكردستاني، مطالبا "برفع الحصانة" عن اليونان.

وفي تغريدة على تويتر، أكد ألتون أن هناك "إرهابيين" يختبئون في مخيم مزعوم للاجئين داخل حدود اليونان، ويخططون لشن "هجمات انتحارية وأعمال إرهابية" ضد تركيا، وذلك في الوقت الذي تترك فيه اليونان اللاجئين الحقيقيين يموتون في بحر إيجه، حسب تعبيره.

ودعا ألتون حلفاء تركيا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى دعم أنقرة في حربها ضد الإرهاب، مضيفا "لقد آن الأوان لإسقاط الحصانة عن اليونان".

Greece harbors terrorist organizations, including PKK.

From a supposed refugee camp inside the EU, the terrorists plot attacks (incl. suicide bombings) against Türkiye, a NATO ally – just as actual refugees are left for dead in the Aegean.

It’s time to end Greece’s impunity! pic.twitter.com/gKLs9QVtqG

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 9, 2021