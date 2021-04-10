النووي الإيراني.. طهران تصر على رفع كل العقوبات وواشنطن ترى "مأزقا" محتملا والوفود تستعد لمفاوضات جديدة

عادت الوفود إلى دولها للتشاور مع اختتام مباحثات فيينا بشأن الاتفاق النووي، حيث تصر طهران على رفع جميع العقوبات المفروضة عليها، الأمر الذي اعتبرته واشنطن سيؤدي إلى مأزق، ومن جانبها حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من انتهاك إيراني جديد للاتفاق.

وبعد 4 أيام من المباحثات، اختممت في فيينا اجتماعات أطراف الاتفاق النووي مع إيران، بعدما استعرض المشاركون اليوم الأخير التصورات المقدمة من لجان الخبراء بشأن الخطوات التي يمكن اتخاذها للتوصل إلى خارطة طريق تمهّد لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق.

وتطالب طهران بعودة غير مشروطة لواشنطن إلى الاتفاق، وبرفع عقوبات وصل عددها إلى 1600 من أشكال العقوبات.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمة له صباح اليوم السبت إن إيران لا تسعى للحصول على الأسلحة النووية، مضيفا "نطور أنشطتنا النووية السلمية منذ عام 2015 بشكل قانوني ومشروع".

ومن ناحيتها، قالت الخارجية الإيرانية صباح اليوم إن الحفاظ على إيجابية محادثات فيينا ممكن بشرط استعداد واشنطن الالتزام بتعهداتها في الاتفاق، معتبرة أن المحادثات تسير في الاتجاه الصحيح وأن مجموعة "4+1" خطت خطوات إيجابية.

كما جددت الخارجية الإيرانية القول إنه لا يوجد داع أو حاجة لأي تفاوض مباشر مع واشنطن بشأن عودتها للاتفاق النووي.

بالمقابل، قال مسؤول أميركي رفيع -لم يكشف هويته- في إفادة للصحفيين مساء الجمعة إن الولايات المتحدة ترى بعض المؤشرات على جدية إيران خلال المحادثات غير المباشرة في فيينا، لكنها غير كافية.

وأضاف أن هناك علامة استفهام رئيسية حول مطالبة طهران المتكررة لواشنطن برفع جميع العقوبات المفروضة منذ عام 2017، معتبرا أنها إذا أصرت على ذلك "فإننا ذاهبون إلى مأزق".

وأوضح المسؤول الأميركي أن بلاده تعتزم رفع العقوبات غير المتسقة مع الاتفاق النووي، مشيرا أن هذا لا يعني رفع كل العقوبات المفروضة على إيران منذ 2017.

استئناف المحادثات

بدورها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جالينا بورتر إن واشنطن تتوقع استئناف محادثات مجموعات العمل مع إيران الأسبوع المقبل، حيث عادت الوفود إلى دولها للتشاور.

وأعلنت الخارجية الأميركية الخميس أنه من المتوقع استئناف محادثات إيران في فيينا خلال أيام، وربما الأسبوع القادم.

وقال مندوب روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل أوليانوف إن الدول المشاركة بالاجتماعات تشعر بالرضا عن الإنجاز المبدئي لعمل اللجان، مشيرا إلى أن لجنة الاتفاق النووي ستلتقي الأسبوع المقبل للحفاظ على الزخم الإيجابي الذي تحقق.

وأضاف "تحوّلنا هذه المرة من الحديث عن استعادة الاتفاق النووي إلى بدء اتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه".

من جانبه، قال المندوب لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وانغ تشون "قلصت جميع الأطراف خلافاتها، ونشهد في الواقع حالة من الزخم لتوافق تدريجي آخذ في التبلور" مضيفا أن المناقشات ستكون مكثفة بين مجموعتي العمل ودبلوماسيين رفيعين الأسبوع المقبل.

كما قالت الخارجية الإيرانية في بيان إن الدبلوماسيين سيعاودون الاجتماع الأربعاء في فيينا، متوقعة أن تستمر المحادثات لأسابيع.

ويأمل دبلوماسيون في التوصل إلى اتفاق قبل انتخابات الرئاسة الإيرانية يوم 18 يونيو/ حزيران، وقال دبلوماسي أوروبي رفيع "نظرا للتعقيد الفني للأوجه النووية والتعقيدات القانونية لرفع العقوبات، سيكون من التفاؤل البالغ الاعتقاد بأن المهمة ستنتهي في غضون بضعة أسابيع".

مندوب روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل أوليانوف أثناء مشاركته في فيينا (رويترز)

انتهاك جديد

من جهة أخرى، أشار تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية الجمعة إلى انتهاك إيراني جديد للاتفاق النووي، يتعلق بما يُحسب رسميا ضمن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب.

وكانت الخارجية الفرنسية قد قالت بعد ختام محادثات فيينا إنه لا ينبغي للاستفزازات الإيرانية الجديدة أن تقوض الأسبوع الأول "الإيجابي" من المفاوضات، مضيفة "الأهم في هذا السياق هو امتناع إيران عن أي انتهاك آخر للالتزامات النووية قد يقوض الحراك الحالي".

وقال المفتش السابق عن الأسلحة بالأمم المتحدة ديفيد أولبرايت إن الخرق الأخير يثير أيضا تساؤلات بشأن ما استثنته القوى العالمية من مخزون اليورانيوم المخصب، وتابع "إذا نظرنا إلى الوراء فإن إعفاء اليورانيوم المخصب هذا قرب درجة نقاء 20% لم يكن فكرة جيدة".