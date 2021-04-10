البث الحي
سياسة|السعودية

السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق 3 من جنودها بتهمة الخيانة العظمى

شعار وزارة الدفاع السعودية (مواقع التواصل الإجتماعي)
شعار وزارة الدفاع السعودية (مواقع التواصل الإجتماعي)
10/4/2021

ذكرت وكالة الأنباء السعودية -نقلا عن وزارة الدفاع- أنه تم تنفيذ الإعدام بحق 3 من الجنود بعد إدانتهم بارتكاب جريمة الخيانة العظمى.

وأكدت الوزارة في بيان أن الجنود الثلاثة تعاونوا مع العدو بما يخل بكيان المملكة ومصالحها العسكرية.

وأضاف البيان أنه "بإحالتهم إلى المحكمة المختصة وتوفير كافة الضمانات القضائية المكفولة لهم، ثبت ما نسب إليهم مما جعلهم في حل من هذه الأمانة العظيمة الموكلة لهم قبل أن يتعدى ضرر فعلهم إلى كيان الوطن وأمنه".

وأوضح أن أحكام القتل نفذت اليوم السبت في قيادة المنطقة الجنوبية، بعد ثبوت إدانتهم بما أُسند إليهم والحكم عليهم بالقتل وفقا للمقتضى الشرعي والنظامي، واستيفاء إجراءات تدقيق الحكم، والمصادقة عليه.

المصدر : وكالة الأنباء السعودية (واس)

حول هذه القصة

الحوثيون يعلنون قصف قاعدة الملك خالد.. السعودية تؤكد إفشال محاولات استهداف المدنيين وتتعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة

قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في تغريدة على تويتر إن سلاح الجو المسير تمكّن من استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بمسيّرتين، في حين أكدت مصادر سعودية إفشال هجمات الحوثيين.

المزيد من سياسة

معركة الاتفاق النووي الإيراني وأجندات مراكز الأبحاث الأميركية

مراكز الأبحاث الأميركية تسعى إلى الضغط على إدارة بايدن لتبنّي وجهة نظرها بشأن الملف الإيراني (رويترز)

وزير الدفاع الأميركي يصل إلى إسرائيل وإيران على جدول المباحثات

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن وصل إلى إسرائيل الليلة الماضية (الصحافة الفرنسية)

هل لليهود مقبرة في بغداد؟.. تعرف على القصة كاملة

منظر عام لمقبرة اليهود في بغداد (الجزيرة نت)

كورونا.. إغلاقات ومظاهرات بدول أوروبية والسجن 20 عاما للمخالفين بدولة آسيوية

الأكثر قراءة

قرار أكد فوز ريال مدريد بالكلاسيكو.. هل حرم الحكم برشلونة من ركلة جزاء صحيحة؟

لقطة تدخل ميندي على برايثويت المثيرة للجدل (غيتي)

تمنى لو رجع الزمن إلى الوراء.. رئيس المجلس الأوروبي: لا أنام جيدا منذ أزمة الكرسي في تركيا

الرئيس أردوغان (وسط) خلال استقباله شارل ميشال وأورسولا فون دير لاين (الأناضول)

نيويورك تايمز عن مسؤولين أردنيين: الأمير حمزة وعوض الله تآمرا مع القبائل لإثارة الاضطرابات

الأمير حمزة (يمين) وباسم عوض الله (رويترز)

إيران تعلن عن حادث بمنشأة نطنز النووية دون خسائر بشرية أو تسرب إشعاعي وتحقق في ملابساته

صورة التقطت العام الماضي بالأقمار الصناعية لمنشأة نطنز النووية (رويترز)