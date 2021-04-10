السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق 3 من جنودها بتهمة الخيانة العظمى

ذكرت وكالة الأنباء السعودية -نقلا عن وزارة الدفاع- أنه تم تنفيذ الإعدام بحق 3 من الجنود بعد إدانتهم بارتكاب جريمة الخيانة العظمى.

وأكدت الوزارة في بيان أن الجنود الثلاثة تعاونوا مع العدو بما يخل بكيان المملكة ومصالحها العسكرية.

#وزارة_الدفاع: تنفيذ حكم القتل بحق ثلاثة جنود من منسوبي وزارة الدفاع لارتكابهم جريمة الخيانة العظمى.https://t.co/BgaPlxJaDL pic.twitter.com/aC0wYwD6Lq — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) April 10, 2021

وأضاف البيان أنه "بإحالتهم إلى المحكمة المختصة وتوفير كافة الضمانات القضائية المكفولة لهم، ثبت ما نسب إليهم مما جعلهم في حل من هذه الأمانة العظيمة الموكلة لهم قبل أن يتعدى ضرر فعلهم إلى كيان الوطن وأمنه".

وأوضح أن أحكام القتل نفذت اليوم السبت في قيادة المنطقة الجنوبية، بعد ثبوت إدانتهم بما أُسند إليهم والحكم عليهم بالقتل وفقا للمقتضى الشرعي والنظامي، واستيفاء إجراءات تدقيق الحكم، والمصادقة عليه.