أحجمت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عن التعليق على تصريحات تركية تفيد باعتزام الولايات المتحدة إرسال سفينتين حربيتين إلى البحر الأسود الأسبوع القادم، وسط تصاعد لحدة الصراع خلال الأيام الماضية بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا.

وفي حين لم تكشف وزارة الدفاع الأميركية معلومات بشأن خططها لإرسال سفينتين حربيتين إلى البحر الأسود؛ قالت إن الجيش الأميركي يرسل بشكل اعتيادي سفنا إلى المنطقة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي "هذا ليس بالأمر الجديد"، في إشارة إلى وجود سفن حربية أميركية في البحر الأسود.

وكانت شبكة "سي إن إن" (CNN) الأميركية كشفت أن واشنطن تبحث إرسال سفن حربية إلى البحر الأسود خلال الأسابيع المقبلة لدعم كييف، وسط الحشد العسكري المتزايد للجيش الروسي على الحدود الشرقية مع أوكرانيا.

هي الأكبر منذ سنوات

وقال كيربي إن الحشود العسكرية الروسية على الحدود مع أوكرانيا، وفي شبه جزيرة القرم، هي الأكبر منذ عام 2014، وهي المعلومة ذاتها التي أكدها البيت الأبيض في وقت سابق.

ودعا كيربي روسيا إلى التحلي بشفافية أكبر بشأن نواياها وأهدافها وما تقوم به، مشيرا إلى أن موسكو لم تتمتع بهذه الشفافية، "فهي تتسبب في المزيد من عدم الاستقرار بهذه المنطقة من العالم، والتي شهدت عنفا كبيرا، حيث قتل الشهر الماضي جنود أوكرانيون". حسب قوله.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن بلادها تنسق مع حلفائها وشركائها بشأن التحركات العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية.

وأضافت أن واشنطن تتشارك مع حلفائها المعلومات الاستخباراتية من أجل التعامل مع التحركات الروسية.

كما عبرت الخارجية الأميركية عن قلقها إزاء ما وصفتها بالإجراءات الروسية لتصعيد التوتر بأوكرانيا، مشيدة بضبط النفس المستمر من جانب كييف في مواجهة الاستفزازات.

في سياق متصل أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان دعمهما لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

كما أجرى بلينكن اتصالا مع نظيره الألماني هايكو ماس، شددا خلاله على أهمية دعم أوكرانيا ضد ما وصفاها بالاستفزازات الروسية الأحادية الجانب.

من جهته، بحث هاتفيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان التطورات في أوكرانيا، ومراقبة الوضع الحالي في البحر الأسود وفق اتفاقية "مونترو".

وقالت السفارة الروسية في أنقرة إن تركيا أبلغت موسكو بعبور مرتقب لسفن أميركية باتجاه البحر الأسود وفق معاهدة "مونترو".

وكان مراسل الجزيرة في أنقرة نقل عن مصادر في وزارة الخارجية التركية قولها إن أنقرة أُبلغت -عبر القنوات الدبلوماسية قبل 15 يوما- أن سفينتين حربيتين أميركيتين ستتوجهان إلى البحر الأسود، بما يتوافق مع اتفاقية "مونترو"، وستبقيان حتى 4 مايو/أيار المقبل.

هدنة ومواجهة

وتأتي التوترات الأخيرة وتزايد الاشتباكات هذا العام مع الانفصاليين الموالين لروسيا، بعد هدنة اُلتزم بها على نطاق واسع خلال النصف الثاني من عام 2020.

وبدأت الحرب بإقليم دونباس في أبريل/نيسان 2014 بعد وقت قصير من ضم موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية في أعقاب انتفاضة موالية للغرب في هذا البلد.

وقد خلّف النزاع منذ ذلك الحين أكثر من 13 ألف قتيل، وأدى إلى نزوح نحو 1.5 مليون شخص، وتراجعت حدة القتال بشكل كبير بعد التوصل إلى اتفاقيات "مينسك" للسلام بداية عام 2015، لكنّ العملية السياسية لم تتقدم كثيرا بعد ذلك.