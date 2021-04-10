البث الحي
سياسة|أوكرانيا

واشنطن ولندن تدعمان كييف.. أردوغان يستقبل الرئيس الأوكراني ويأمل أن يُحل الصراع مع موسكو سلميا

الرئيس الأوكراني قال إن مواقف كييف وأنقرة متطابقة بشأن التهديدات في منطقة البحر الأسود والرد عليها

10/4/2021-|آخر تحديث: 10/4/202111:49 PM (مكة المكرمة)

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت إلى إنهاء التطورات "المقلقة" في منطقة دونباس (شرقي أوكرانيا)، وذلك بعد لقاء مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في إسطنبول، مضيفا أن تركيا مستعدة لتقديم أي دعم ضروري.

وعقد أردوغان وزيلينسكي محادثات في إسطنبول السبت، وسط توترات بين كييف وموسكو بشأن الصراع المستمر منذ فترة طويلة في دونباس.

وقال أردوغان -خلال مؤتمر صحفي مع زيلينسكي- إنه يأمل أن يتم حل الصراع سلميا من خلال الحوار على أساس الأعراف الدبلوماسية، وبما يتفق مع القوانين الدولية ووحدة أراضي أوكرانيا، وعدم فصل القرم عنها.

مواقف متطابقة

من جهته، قال الرئيس الأوكراني إن مواقف كييف وأنقرة متطابقة بشأن التهديدات في منطقة البحر الأسود والرد عليها.

وأضاف زيلينسكي أنه أطلع أردوغان "بالتفصيل" على الوضع في منطقة دونباس.

وقال "ناقشنا بالتفصيل قضايا الأمن والرد المشترك لمواجهة التحديات في منطقة البحر الأسود"، كما أشار إلى أن وجهات نظر كييف وأنقرة فيما يتعلق بالتهديدات هي نفسها، وكذلك سبل الرد على هذه التهديدات.

ودقت كييف أجراس الإنذار بعد تجمع حشود للقوات الروسية بالقرب من حدود أوكرانيا، وبعد تصاعد العنف على خط التماس الفاصل بين القوات الأوكرانية وقوات الانفصاليين المدعومة من روسيا في دونباس.

وأثارت التحركات العسكرية الروسية مخاوف من أن موسكو ربما تستعد لإرسال قوات إلى أوكرانيا.

وتقول الولايات المتحدة إن روسيا حشدت المزيد من القوات على الحدود الشرقية لأوكرانيا أكثر من أي وقت مضى منذ عام 2014 عندما ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا ودعمت الانفصاليين في دونباس.

وانتهت المعارك الرئيسية في دونباس بهدنة تم الاتفاق عليها في مينسك عاصمة روسيا البيضاء عام 2015، والتي ساعدت فرنسا وألمانيا في الإشراف على تنفيذها.

ويستمر القتال المتقطع رغم المحاولات المتكررة لتنفيذ وقف إطلاق النار.

موقف أميركي بريطاني

من جهته، أعلنت الخارجية الأميركية أن الوزير أنتوني بلينكن بحث في اتصال مع نظيره البريطاني دومينيك راب الوضع في أفغانستان وأكدا دعمهما لأوكرانيا.

وأضافت أن بلينكن ونظيره البريطاني أكدا ضرورة وقف موسكو حشدها العسكري وخطابها التحريضي فورا.

نفي روسي

وتنفي روسيا أن تكون قواتها تهديدا لأوكرانيا؛ لكنها تقول إن الحشود ستستمر ما دامت ترى ذلك مناسبا.

واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -في اتصال هاتفي مع أردوغان الجمعة- أوكرانيا بارتكاب "أعمال استفزازية خطيرة" في دونباس. وقالت كييف السبت إن أوكرانيا قد تتأثر بالتصعيد الروسي للوضع في دونباس.

وأعلنت قيادة الأسطول الروسي عن توجه 4 قطع بحرية إلى المحيط الأطلسي.

وأضافت أن السفن انطلقت من القاعدة الروسية في طرطوس السورية، من دون أن توضح طبيعة ووجهة ومهمة تلك السفن.

وكان سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قد حث واشنطن على اتخاذ نهج أكثر مسؤولية تجاه الوضع في أوكرانيا، وعدم تصعيد التوترات.

وقال ريابكوف إن موسكو تتوقع من واشنطن تحركا فعالا للحد من سياسة تصعيد التوتر التي تنتهجها كييف.

واستبعد الجيش الأوكراني الجمعة شن هجوم على الانفصاليين الموالين لروسيا.

وقال قائد القوات المسلحة الأوكرانية الجنرال رسلان خومتشاك إن "تحرير الأراضي المحتلة بالقوة سيؤدي لا محالة إلى عدد كبير من الخسائر في صفوف المدنيين والعسكريين، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لأوكرانيا".

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

شرق أوكرانيا.. روسيا تعتبر التصعيد تهديدا لأمنها والبنتاغون يؤكد أن وجود سفنه بالبحر الأسود ليس جديدا

أكدت روسيا أن تصعيد الأعمال “العدائية” بأوكرانيا يشكل تهديدا على أمنها، في حين أحجم البنتاغون عن التعليق على تصريحات تركية تفيد باعتزام واشنطن إرسال سفينتين حربيتين إلى البحر الأسود الأسبوع القادم.

تنسيق أميركي أوروبي مكثف دعما لأوكرانيا وكييف تنفي التخطيط لشن هجوم على "دونباس"

كثفت واشنطن ودول أوروبية التنسيق فيما بينها دعما لكييف بمواجهة “التصعيد الروسي” على الحدود مع أوكرانيا حيث تصاعدت حدة الصراع خلال الأيام الماضية بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا.

المزيد من سياسة

معركة الاتفاق النووي الإيراني وأجندات مراكز الأبحاث الأميركية

مراكز الأبحاث الأميركية تسعى إلى الضغط على إدارة بايدن لتبنّي وجهة نظرها بشأن الملف الإيراني (رويترز)

وزير الدفاع الأميركي يصل إلى إسرائيل وإيران على جدول المباحثات

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن وصل إلى إسرائيل الليلة الماضية (الصحافة الفرنسية)

هل لليهود مقبرة في بغداد؟.. تعرف على القصة كاملة

منظر عام لمقبرة اليهود في بغداد (الجزيرة نت)

كورونا.. إغلاقات ومظاهرات بدول أوروبية والسجن 20 عاما للمخالفين بدولة آسيوية

الأكثر قراءة

قرار أكد فوز ريال مدريد بالكلاسيكو.. هل حرم الحكم برشلونة من ركلة جزاء صحيحة؟

لقطة تدخل ميندي على برايثويت المثيرة للجدل (غيتي)

تمنى لو رجع الزمن إلى الوراء.. رئيس المجلس الأوروبي: لا أنام جيدا منذ أزمة الكرسي في تركيا

الرئيس أردوغان (وسط) خلال استقباله شارل ميشال وأورسولا فون دير لاين (الأناضول)

نيويورك تايمز عن مسؤولين أردنيين: الأمير حمزة وعوض الله تآمرا مع القبائل لإثارة الاضطرابات

الأمير حمزة (يمين) وباسم عوض الله (رويترز)

إيران تعلن عن حادث بمنشأة نطنز النووية دون خسائر بشرية أو تسرب إشعاعي وتحقق في ملابساته

صورة التقطت العام الماضي بالأقمار الصناعية لمنشأة نطنز النووية (رويترز)