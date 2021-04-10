أفغانستان.. بعد الدوحة المبعوث الأميركي يبحث بكابل تسريع السلام ومواجهات جديدة بين القوات الحكومية وطالبان

إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أرسلت إشارات تفيد أن سحب الجنود الأميركيين المتبقين في أفغانستان بحلول 1 مايو/أيار المقبل قد لا يكون ممكنا لأسباب لوجستية وتكتيكية، بينما تصر حركة طالبان على ضرورة خروج القوات الأجنبية من أفغانستان في الموعد الذي حدده اتفاق السلام بالدوحة.

يجري اليوم السبت المبعوث الأميركي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد محادثات في كابل مع القادة الأفغان؛ سعيا لتسريع جهود إحلال السلام عقب مباحثات أجراها في الدوحة، فيما سقط قتلى باشتباكات جديدة بين القوات الأفغانية وحركة طالبان.

وقالت الخارجية الأميركية إن خليل زاد اختتم اجتماعاته في الدوحة، وإنه موجود حاليا في كابل، حيث سيلتقي الرئيس الأفغاني أشرف غني ورئيس لجنة المصالحة (الحكومية) عبد الله عبد الله لمناقشة المستجدات الأخيرة بشأن مفاوضات السلام الأفغانية.

وأضافت الوزارة أن المبعوث الأميركي يواصل لقاءاته مع القادة الأفغان والمجتمع المدني لتسريع وتيرة التقدم من أجل السلام في المنطقة.

من جهته، أفاد مراسل الجزيرة يونس آيت ياسين أن زلماي خليل زاد وصل الليلة الماضية إلى كابل، مشيرا إلى أنه في العادة لا يتم الإعلان عن مواعيد وصوله إلى أفغانستان.

وأضاف أنه ينتظر أن يتلقى مسودة تتضمن مقترحات صاغتها لجنة المصالحة الأفغانية بشأن عملية السلام.

وتابع أن هذه المسودة يفترض أن تحمل وجهة نظر الحكومة بشأن مؤتمر إسطنبول الذي قد ينعقد قريبا لبحث الخطوات المقبلة على طريق إحلال السلام في أفغانستان.

وكان خليل زاد قدم الشهر الماضي مقترحا للحكومة الأفغانية وحركة طالبان؛ بهدف الوصول لوقف شامل لإطلاق النار وإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها وإنهاء الحرب بشكل دائم وانسحاب كامل للقوات الأميركية من أفغانستان.

وأشار مراسل الجزيرة إلى خلافات حول موعد انعقاد مؤتمر إسطنبول، حيث تدفع بعض الجهات إلى انعقاده في 16 أبريل/نيسان الجاري، وتدفع جهات أخرى باتجاه تاريخ 25 من نفس الشهر، بينما تبدو حركة طالبان مصممة على تأجيل المؤتمر إلى ما بعد 1 مايو/أيار المقبل، وهو الموعد المفترض لانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بموجب اتفاق الدوحة للسلام المبرم في فبراير/شباط 2020.

وأوضح أن حركة طالبان تريد أن تتخذ موقفها من مؤتمر إسطنبول بعد أن يتضح الموقف الأميركي من انسحاب القوات الأجنبية، مشيرا إلى تصريحات للمتحدثة باسم البيت الأبيض قالت فيها إنه سيكون من الصعب تكتيكيا ولوجستيا سحب القوات الأميركية في الموعد المحدد.

وانعقد مؤخرا مؤتمر في موسكو حول أفغانستان، وسط تأكيد مختلف الأطراف على أن الاجتماعات المتواترة ليست بديلا لمحادثات السلام التي تستضيفها الدوحة.

ويستعد الرئيس الأميركي جو بايدن لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيلتزم بمهلة 1 مايو/أيار لسحب آخر 3آلاف و500 جندي أميركي في أفغانستان بموجب اتفاق الدوحة الذي تم التوصل إليه مع حركة طالبان خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب.

عمليات قتالية

ميدانيا، قالت وزارة الدفاع الأفغانية إنها قتلت العشرات من مقاتلي حركة طالبان في ولايات مختلفة خلال عمليات أمنية الليلة الماضية.

وأضافت الوزارة – في منشورات على صفحتها بفيسبوك- أن قواتها قتلت 42 عنصرا من حركة طالبان في ولاية قندهار، و21 في ولاية بدخشان، و13 في ولاية غزني، خلال عمليات جوية وبرية في الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت الوزارة تدمير عدد من المقار العسكرية والمخابئ والعبوات الناسفة للحركة في تلك الولايات.

من جهتها، أعلنت حركة طالبان شنها هجمات متعددة على مواقع القوات الأفغانية في ولاية ننغرهار، وتحدثت عن سقوط نحو 8 قتلى وجرح آخرين.

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد -في تغريدات على حسابه بتويتر- إن مقاتلي طالبان شنوا هجمات متعددة استهدفت قواعد عسكرية للقوات الأفغانية في ولاية ننغرهار، مشيرا إلى الاستيلاء على أسلحة وذخائر.