الثالث في أميركا خلال أسبوعين.. إطلاق نار في كاليفورنيا يخلّف قتلى وجرحى

أعلنت الشرطة في مدينة أورانج بولاية كاليفورنيا الأميركية، سقوط قتلى وجرحى في إطلاق نار بالمدينة التي تقع قرب لوس أنجلوس.

وقالت الشرطة -في بيان- إن أفرادها وصلوا إلى الموقع الساعة 5:30 مساء بالتوقيت المحلي (الأربعاء)، حين "أطلقت النار وسقط العديد من الضحايا، بينهم قتلى في الموقع".

وأضافت أن الوضع استقر بعد ذلك، "ولا يوجد أي تهديد آخر للجمهور"، لكنها لم تكشف عن التفاصيل.

أما وسائل الإعلام المحلية فقالت إن إطلاق النار وقع في مجمع تجاري، وأدى لمقتل 4 أشخاص وإصابة اثنين بجروح، وأفادت باعتقال شخص يشتبه في أنه مطلق النار.

وأشار مراسل الجزيرة في واشنطن مراد هاشم إلى أن الحادث وقع في منطقة تجارية نابضة بالحياة، تعد من المناطق الآمنة على أطراف لوس أنجلوس، ولذلك فقد خلف شعورا بالصدمة في الأوساط المحلية.

من جهته، قال حاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوسوم عبر تويتر إن ما جرى "مروع ومفجع".

وهذا ثالث إطلاق نار يخلف قتلى في الولايات المتحدة خلال أسبوعين، وقد أثارت تلك التطورات دعوات لتشديد قوانين حيازة الأسلحة النارية.