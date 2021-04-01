وزيرا الدفاع التركي والأميركي يبحثان الأمن الإقليمي والتعاون الثنائي

نقل مراسل الجزيرة في أنقرة عن مصادر عسكرية في وزارة الدفاع التركية أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أجرى اتصالا هاتفيا اليوم الخميس مع نظيره الأميركي لويد أوستن.

وحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، فقد تناول الاتصال مواضيع خاصة بالأمن الإقليمي والتعاون الثنائي في الشؤون الدفاعية.

وأضاف البيان أن الوزيرين أكدا على أهمية العلاقات الإستراتيجية، وتطوير وجهة نظر مشتركة حيال الأمن الإقليمي والعالمي.

وشدد الوزيران على ضرورة حل المشاكل بما يتوافق مع روح الشراكة الإستراتيجية والتحالف بين البلدين.

وجدد أكار وأوستن التزام بلديهما بعلاقات التعاون والتنسيق الوثيق في إطار تعزيز العلاقات الثنائية العسكرية.

وقدم أكار التهاني مجددا لنظيره الأميركي لتوليه منصب وزير الدفاع في الإدارة الأميركية الجديدة في يناير/كانون الثاني الماضي.

وخلال الأعوام الماضية سادت علاقة متأرجحة بين واشنطن وأنقرة شابتها بعض الخلافات بشأن عدد من الملفات، أبرزها قضية شراء تركيا منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" (S-400)، واعتبار الولايات المتحدة تلك المنظومة تهديدا لمنظومات حلف شمال الأطلسي (ناتو) (NATO) ومقاتلات "إف-35" (F-35) التي تملكها بعض الدول الغربية.