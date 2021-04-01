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طاقة نووية|سياسة|إيران

منشأة تحت الأرض وأجهزة متطورة.. وكالة الطاقة الذرية تصدر تقريرا جديدا بشأن النووي الإيراني

إيران تصر على سلمية برنامجها النووي فيما تقول تقارير غربية إنها تقترب من امتلاك قنبلة ذرية (رويترز)
إيران تصر على سلمية برنامجها النووي فيما تقول تقارير غربية إنها تقترب من امتلاك قنبلة ذرية (رويترز)
1/4/2021

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم من خلال مجموعة رابعة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة في منشأة تحت الأرض في نطنز، مما يشكل انتهاكا للاتفاق النووي الموقع بين طهران والقوى الدولية.

وفي تقرير أصدرته مساء أمس الأربعاء أكدت الوكالة أنها تحققت من أن إيران بدأت ضخ سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي في مجموعة رابعة من 174 جهاز طرد مركزي "آي آر- 2إم" (I R- 2M) بمحطة تخصيب الوقود"، في إشارة إلى محطة نطنز تحت الأرض.

وسادس فلوريد اليورانيوم هو الصورة التي يتم بها تغذية أجهزة الطرد المركزي باليورانيوم من أجل التخصيب.

وتزامن صدور التقرير مع تشديد الولايات المتحدة على مصالحها المشتركة مع الصين في الملف النووي الإيراني، ورفضها التنديد علنا بـ"اتفاقية التعاون الإستراتيجي لمدة 25 عاما" التي أبرمتها بكين وطهران الأسبوع الماضي.

وكان عدد من صقور المحافظين الأميركيين رأوا في هذه الاتفاقية التي وقعتها بكين وطهران السبت الماضي دليلا على بروز محور جديد مناهض لواشنطن.

وأمس الأربعاء، اكتفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس بالقول للصحفيين "لن نعلق على مناقشات ثنائية محددة".

العقوبات مستمرة

وحرص برايس على التذكير بأن العقوبات الأميركية على إيران ما زالت "سارية المفعول"، في انتظار توصل واشنطن وطهران إلى تفاهم ينقذ الاتفاق الدولي الذي أبرم في 2015 بشأن الملف النووي.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لمنع إيران من امتلاك قنبلة ذرية، وأعاد فرض عقوبات على طهران.

وفي 2019 بدأت إيران بالتراجع تدريجيا عن العديد من الالتزامات الأساسية المنصوص عليها في الاتفاق.

وأبدت إدارة جو بايدن استعدادها للعودة إلى الاتفاق، مشترطة أن تعود إيران أولا إلى الوفاء بالتزاماتها.

في المقابل، تشدد طهران على أولوية رفع العقوبات عنها، مؤكدة أنها ستعود إلى التزاماتها في حال قامت الولايات المتحدة بذلك.

المصدر : وكالات

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