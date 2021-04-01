البث الحي
سياسة|مصر

سدّ النهضة.. مفاوضات جديدة في الكونغو الديمقراطية والأمم المتحدة تتحاشى التعليق على تصريحات السيسي

رغم مطالبة مصر والسودان إثيوبيا بتأجيل خططها لملء خزان السد حتى التوصل إلى اتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 يوليو/تموز 2020 أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة سعته 4.9 مليارات متر مكعب، والتي تسمح باختبار أول مضختين في السد.

إثيوبيا أكدت عزمها على تنفيذ المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد في يوليو/تموز ولو من غير اتفاق مع مصر والسودان (مواقع التواصل)
إثيوبيا أكدت عزمها على تنفيذ المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد في يوليو/تموز ولو من غير اتفاق مع مصر والسودان (مواقع التواصل)
1/4/2021

يجتمع وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان في عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا، بدءا من السبت المقبل، لإجراء محادثات بشأن أزمة سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل، فيما رفضت الأمم المتحدة التعليق على تهديدات مصر من المساس بحقوقها المائية مما قد ينتج عنه رد فعل يهدد استقرار المنطقة.

وقال مسؤولون في وزارة الخارجية والرئاسة الكونغولية إن الاجتماع الذي يستمر 3 أيام سيستضيفه الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، الذي تولى رئاسة الاتحاد الأفريقي الشهر الماضي.

وكانت مجلة "جون أفريك" (Jeune Afrique) الفرنسية ذكرت أن من المتوقع أن يحضر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد المباحثات.

وحضت مصر والسودان -في وقت سابق من الشهر الجاري- الكونغو الديمقراطية على قيادة الجهود لاستئناف المفاوضات بشأن السد المتنازع عليه.

ومنذ عام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة الذي تخشى القاهرة والخرطوم من آثاره عليهما.

ورغم مطالبة مصر والسودان إثيوبيا بتأجيل خططها لملء خزان السد حتى التوصل إلى اتفاق شامل، فإن أديس أبابا أعلنت في 21 يوليو/تموز 2020 أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة سعته 4.9 مليارات متر مكعب، والتي تسمح باختبار أول مضختين في السد.

كما أكدت عزمها على تنفيذ المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد في يوليو/تموز القادم.

والثلاثاء، حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من المساس بحصة مصر من مياه النيل.

وقال في تعليق على تطورات مفاوضات سد النهضة الإثيوبي "نحن لا نهدد أحدا، ولكن لا يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر، وإلا فستشهد المنطقة حالة عدم استقرار لا يتخيلها أحد".

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إنه ليس لنا أن نقيّم تعليقات الرئيس المصري، المهم هو أن تعمل جميع الأطراف المعنية معا لمحاولة إيجاد حل لما يمثل مشكلة حرجة.

وأضاف دوجاريك خلال مؤتمر صحفي "عرضنا مساعينا الحميدة جنبا إلى جنب مع الآخرين، ونأمل أن نتمكن من المضي قدما".

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

رابط خارجي

دبلوماسي سوداني: الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق له توابع أمنية خطيرة

قال الناطق السابق باسم الخارجية السودانية جمال محمد إن بلاده ستواجه إشكالات خطيرة إذا أصرت إثيوبيا على الملء الثاني دون التوصل لاتفاق، مؤكدا أن عملية الملء ستسبب الكثير من الإشكالات الأمنية والفيضانات

المبعوثان الأميركي والأوروبي يواصلان في الخرطوم مباحثاتهما بشأن سد النهضة

يواصل المبعوثان الأميركي والأوروبي إلى السودان مباحثاتهما اليوم الأربعاء في الخرطوم بشأن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وذلك بعد يوم من إعلان السودان أن الملء الثاني للسد سيضر محطات الكهرباء السودانية.

سد النهضة.. الخرطوم تدعو واشنطن للضغط على إثيوبيا وجيشا مصر والسودان يتدربان جويا على "مهاجمة الأعداء"

دعت الخرطوم واشنطن للضغط على إثيوبيا كي لا تنفذ الملء الثاني لسد النهضة، كما نفذ الجيشان المصري والسواني الأربعاء تمرينات جوية مشتركة، في حين أعلنت إثيوبيا قرب استئناف المفاوضات للتوصل لحل سلمي.

المزيد من سياسة

واشنطن بوست: تعرف على تفاصيل الـ144 ساعة التي قادت لإعادة تعويم إيفر غيفن

مصورون يلتقطون صورا لسفينة "إيفر غيفن" بعد تعويمها (غيتي)

عقوبات بريطانية ضد عسكر ميانمار.. المحتجون يواصلون مظاهراتهم ويعلنون دستورا جديدا وحكومة معارضة

قوات الأمن في ميانمار شنت حملة اعتقالات في مدينة ماندالاي في إطار مواصلة الضغط على معارضي الانقلاب العسكري (رويترز)

حادثة وفاة 14 رضيعا.. القضاء التونسي يوجه التهمة لثلاثة مسؤولين

المحكمة الابتدائية في تونس تنظر في ملف المتهمين في قضية وفاة الرضع (الجزيرة)

هل يكون الصدر مرجعا شيعيا سياسيا للبارزاني مقابل كرسي رئاسة العراق؟

الصدر والبارزاني خلال لقاء سابق في النجف جنوب بغداد (الجزيرة)
الأكثر قراءة

رحيل كابوس الأردن الأكبر.. كيف تخطط عمّان لمواجهة نتنياهو في عصر بايدن؟

ماذا يحدث لجسمك عند إيقاف تناول السكر الأبيض والخبز الأبيض؟

ماذا يفعل أبطال هاري بوتر بعد 20 عاما من عرضه؟

من اليمين.. روبرت غرينت ودانيال رادكليف وإيما واتسون (غيتي)

هل نحن أمام اكتشاف قوة جديدة في الكون؟

ثبوت اكتشاف قوة جديدة في الطبيعة سيغير الفيزياء التي نعرفها (الأوروبية)