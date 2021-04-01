البث الحي
وفيات|سياسة|تونس

حادثة وفاة 14 رضيعا.. القضاء التونسي يوجه التهمة لثلاثة مسؤولين

المحكمة الابتدائية في تونس تنظر في ملف المتهمين في قضية وفاة الرضع (الجزيرة)
المحكمة الابتدائية في تونس تنظر في ملف المتهمين في قضية وفاة الرضع (الجزيرة)
1/4/2021-|آخر تحديث: 1/4/202108:38 PM (مكة المكرمة)

وجهت محكمة تونسية اليوم الخميس تهمة القتل غير العمد إلى 3 مسؤولين صحيين، في قضية وفاة 14 رضيعا بمستشفى حكومي عام 2019.

وقال الناطق باسم المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس محسن الدالي، إن قاضي التحقيق بالمحكمة أنهى أعمال البحث والتحقيق في ما عرف بقضية وفاة الرضع.

وأضاف الدالي أن القاضي وجّه تهمة القتل عن غير قصد إلى 3 مشتبه بهم، وهم مديرة مركز التوليد وطب الرضيع في مستشفى الرابطة بالعاصمة، ومدير الصيانة، ورئيس قسم الصيدلة في المركز نفسه.

وأوضح أن قاضي التحقيق وجه التهم للمسؤولين بسبب عدم أخذ الاحتياط والإهمال وعدم التنبه، إضافة لعدم مراعاة القوانين المتعلقة بذلك، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

وتقررت إحالة المتهمين الثلاثة إلى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس لمحاكمتهم، وفق المصدر ذاته.

ولم يوضح الدالي سبب تأخر توجيه التهم بشكل مباشر في الحادثة التي وقعت قبل أكثر من عامين.

وكان قسم التوليد وطب الرضع في مستشفى الرابطة بالعاصمة تونس، شهد وفاة 14 رضيعا في الفترة ما بين 6 إلى 15 مارس/آذار 2019، بسبب تعفن جرثومي بأكياس المستحضر الغذائي المقدم لهم.

وأثار الحادث صدمة في تونس وخلّف موجة استياء وغضب لدى الرأي العام، مما دفع وزير الصحة آنذاك عبدالرؤوف الشريف إلى الاستقالة من منصبه.

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

اتهامات بفساد طبي في تونس

أثار تورط مصحات خاصة وأطباء ومسؤولين في عملية زراعة أكثر من 126 لولبا قلبيا منتهي الصلاحية واستعمال مخدر فاسد، حفيظة الرأي العام في تونس.

اتفاقية حقوق الطفل 1989

اتفاقية حقوق الطفل 1989 اعتمدتها الجمعية العامة وبدأ تطبيقها عام 1990، تلزم الأطراف الموقعة باحترام كل طفل يخضع لولايتها دون تمييز، مع إعطاء الأولوية لمصالح الطفل في الإدارة والمحاكم والتشريع.

المزيد من سياسي

اليمن.. المبعوث الأميركي يختتم جولته بالمنطقة والسعودية تؤكد حرصها على حل الأزمة

(الجزيرة)

مقتل 23 في هجمات بشرق الكونغو الديمقراطية

قرى شرقي الكونغو الديمقراطية شهدت مقتل 200 شخص في هجمات مسلحة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة (رويترز)

سد النهضة.. الخرطوم تدعو واشنطن للضغط على إثيوبيا وجيشا مصر والسودان يتدربان جويا على "مهاجمة الأعداء"

(الجزيرة)

ليبيا اليوم.. الإفراج عن 120 أسيرا من قوات حفتر والمبعوث الأممي يجري لقاءات في الشرق والغرب

السلطات أفرجت عن الأسرى وسط تقدم عملية المصالحة والتسوية السياسية في ليبيا (رويترز)
الأكثر قراءة

رحيل كابوس الأردن الأكبر.. كيف تخطط عمّان لمواجهة نتنياهو في عصر بايدن؟

ماذا يحدث لجسمك عند إيقاف تناول السكر الأبيض والخبز الأبيض؟

ماذا يفعل أبطال هاري بوتر بعد 20 عاما من عرضه؟

من اليمين.. روبرت غرينت ودانيال رادكليف وإيما واتسون (غيتي)

هل نحن أمام اكتشاف قوة جديدة في الكون؟

ثبوت اكتشاف قوة جديدة في الطبيعة سيغير الفيزياء التي نعرفها (الأوروبية)