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بعد يوم من إعادة اعتقاله.. محكمة إسرائيلية تفرج بشروط عن الأسير المقدسي مجد بربر

1/4/2021

قررت محكمة إسرائيلية الإفراج بشروط عن الأسير المقدسي مجد بربر، الذي أعادت اعتقاله الليلة الماضية بعد يوم واحد من الإفراج عنه، مع انقضاء محكوميته بالسجن 20 عاما.

واشترطت المحكمة عدم رفع أعلام تابعة لتنظيمات وصفتها المحكمة "بالإرهابية" ومنع المسيرات أو إطلاق الألعاب النارية والمفرقعات في محيط بيته، والحفاظ على قيود حجر كورونا ومنع أي خطابات يذكر فيها الشهداء في المنزل.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت حفلا أقيم لاستقبال بربر في خيمة أمام منزله بحي رأس العامود في القدس، حيث أطلقت قنابل الغاز المدمع والصوت لتفريق المهنئين الذين كانوا بالمئات.

وخلال المداهمة اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية أفضت إلى إصابة 12 فلسطينيا، منها إصابات بالرصاص المطاطي، وفقا لجمعية الهلال الأحمر الفلسطينية.

وكان بربر قد اعتقل يوم 30 مارس/آذار 2001 ضمن حملة إسرائيلية استهدفت مجموعة من أبناء القدس.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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