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سياسة|قطر

بدء الاجتماع الأول للجنة المتابعة القطرية السعودية

1/4/2021-|آخر تحديث: 1/4/202103:11 PM (مكة المكرمة)

أفادت وكالة الأنباء القطرية ببدء أعمال الاجتماع الأول للجنة المتابعة القطرية السعودية في وزارة الخارجية السعودية بالرياض اليوم الأربعاء.

وقالت الوكالة إن هذه الاجتماعات تأتي تنفيذا لإرادة قيادة البلدين ولمخرجات بيان قمة العلا في يناير/كانون الثاني الماضي "وتجسيدا للروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين".

وبينت الوكالة أن الاجتماع ترأسه من الجانب القطري المبعوث الخاص لوزير الخارجية للشؤون الإقليمية السفير علي بن فهد الهاجري، فيما ترأسه من الجانب السعودي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عيد الثقفي.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا)

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