البحرية الأميركية تبدأ تنفيذ طلعات جوية من شرق المتوسط

قالت البحرية الأميركية إن المجموعة الضاربة التابعة لحاملة الطائرات "دوايت أيزنهاور" (CVN-69) بدأت تنفيذ طلعات جوية من شرق البحر المتوسط.

وأضافت البحرية أن تحرك المجموعة الضاربة الثانية في الأسطول السادس الأميركي، يظهر مرونة قوات الولايات المتحدة البحرية وقدرتها على إجراء العمليات كلما وحيثما كان ذلك ضروريا.

وأكدت أنها قادرة على توفير مجموعة واسعة من الخيارات للولايات المتحدة وحلفائها، لردع ما وصفته بأي اعتداء أو تعطيل للأمن البحري والاستقرار الإقليمي.

TODAY: Answering the call in @USNavyEurope, @TheCVN69 supported Operation Inherent Resolve from Eastern Mediterranean, showing the flexibility of our naval forces to conduct operations whenever and wherever necessary. @flynavy #NavyReadiness DETAILS: https://t.co/tff6GOGyNH pic.twitter.com/qyogO4WrPz — U.S. Navy (@USNavy) March 31, 2021

يشار إلى أن البحرية الأميركية أعلنت في 21 مارس/آذار الماضي، أنها بدأت مناورات بحرية واسعة إلى جانب بلجيكا وفرنسا واليابان، في منطقة بحر العرب وخليج عمان.

وقال الأسطول الخامس الأميركي -في بيان- إن المناورات تهدف لحماية الأمن البحري وحرية الملاحة، إضافة إلى التصدي للهجمات الجوية والبحرية وفي أعماق البحار.

وجاءت تلك المناورات في ظل تزايد التوترات بين إيران والولايات المتحدة إزاء موقف واشنطن من الملف النووي، وتحذيرات متبادلة من انزلاقها إلى تصعيد عسكري.