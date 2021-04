البحرية الأميركية تبدأ تنفيذ طلعات جوية من شرق المتوسط

قالت البحرية الأميركية إن المجموعة الضاربة التابعة لحاملة الطائرات "دوايت أيزنهاور" (CVN-69) بدأت تنفيذ طلعات جوية من شرق البحر المتوسط.

وأضافت البحرية أن تحرك المجموعة الضاربة الثانية في الأسطول السادس الأميركي، يظهر مرونة قوات الولايات المتحدة البحرية وقدرتها على إجراء العمليات كلما وحيثما كان ذلك ضروريا.

وأكدت أنها قادرة على توفير مجموعة واسعة من الخيارات للولايات المتحدة وحلفائها، لردع ما وصفته بأي اعتداء أو تعطيل للأمن البحري والاستقرار الإقليمي.

TODAY: Answering the call in @USNavyEurope, @TheCVN69 supported Operation Inherent Resolve from Eastern Mediterranean, showing the flexibility of our naval forces to conduct operations whenever and wherever necessary. @flynavy #NavyReadiness

DETAILS: https://t.co/tff6GOGyNH pic.twitter.com/qyogO4WrPz

— U.S. Navy (@USNavy) March 31, 2021