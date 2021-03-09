موسكو تدعو لعودة متزامنة للاتفاق النووي.. نواب أميركيون يدعون لإبرام صفقة شاملة مع إيران

حث 140 نائبا أميركيا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إدارة الرئيس جو بايدن على السعي إلى إبرام صفقة شاملة مع إيران، في حين دعت روسيا اليوم إلى عودة متزامنة لواشنطن وطهران إلى الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.

وتدعو رسالة النواب الأميركيين لاتفاق يعيد فرض قيود على برنامج إيران النووي، ويحد من برنامجها للصواريخ الباليستية، كما تدعو الرسالة إلى معالجة ما وصفوه بسلوك إيران الخبيث في منطقة الشرق الأوسط، وطالب المشرعون من الحزبين إدارة بايدن بالتعاطي مع طهران "عبر آليات دبلوماسية وعقوبات حتى تراجع سلوكها الخبيث".

وفي الوقت ذاته، جاء في الرسالة أنه يجب تمديد القيود المفروضة على برنامج إيران النووي، حتى تثبت أنها لا تسعى لسلاح نووي.

تصريح لافروف

وفي سياق متصل، حثت موسكو الجانبين الأميركي والإيراني على عودة متزامنة إلى بنود الاتفاق النووي. ويرفض الطرفان القيام بالخطوة الأولى الحاسمة لإحياء الاتفاق، وتصر إيران على أن تعود أميركا إلى الاتفاق لأنها هي التي خرجت منه إبان إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018.

لافروف: إذا اعتمدنا على مسألة من يحترم أولا بنود الاتفاق النووي فإن هذا النقاش سيستمر إلى ما لا نهاية (الأناضول)

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف -خلال زيارة رسمية اليوم للإمارات- "إذا اعتمدنا فقط على مسألة معرفة من سيعود أولا إلى احترام التزاماته، فإن هذا النقاش يمكن أن يتواصل إلى ما لا نهاية"، وأضاف لافروف أن من الممكن القيام بخطوات متزامنة ومنسقة من جانب الإيرانيين والأميركيين.

وكانت أميركا أعلنت الأسبوع الماضي أنها لا تزال مستعدة للقاء إيران من أجل إنقاذ الاتفاق، رغم رفض طهران التي تعتبر أن الوقت ليس مناسبا بعد للقيام بهذا اللقاء.

وينص الاتفاق النووي على التزام طهران بالتخلي -لمدة لا تقل عن 10 سنوات- عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.