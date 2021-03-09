جيش الاحتلال يصيب فلسطينيين بالرصاص قرب بيت لحم في الضفة الغربية

أصيب شابان فلسطينيان بجروح متفاوتة الخطورة بعد إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما غرب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قواته رصدت مساء أمس الاثنين قيام شابين فلسطينيين بإلقاء زجاجات حارقة نحو مركبات إسرائيلية على الطريق المحاذي لبلدة الخضر غربي بيت لحم.

وأضاف المتحدث أن القوة الإسرائيلية أطلقت النار عليهما لتوقيفهما.

وكانت مصادر فلسطينية أعلنت مساء أمس إصابة شابين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات وقعت في بلدة الخضر، ووصفت جروح أحدهما بالخطيرة.

كما أظهر مقطع فيديو نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي موقع إصابة الشابين وآثار الدماء فيه.