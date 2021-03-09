أثار الرئيس عبد الفتاح السيسي الجدل مجددا عندما اعتبر أن افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة لمصر سيكون بمثابة ميلاد "جمهورية جديدة" مطالبا بـ "الإعداد الجيد" لهذا الحدث الكبير الذي تأجل لمدة عام بسبب جائحة كورونا، وموجها الدعوة للمفكرين والمثقفين والفنانين بالمشاركة في هذا الإعلان.

وأوضح السيسي في كلمته التي ألقاها الثلاثاء خلال الندوة التثقيفية الـ33 للقوات المسلحة، أن مصر تسير بخطى ثابتة ومستقرة، وأن الموضوع ليس مجرد مبان، وإنما تطور كبير على حد قوله، مشيرا إلى أن افتتاح العاصمة وانتقال الحكومة إليها لا يعني ترك القاهرة والإسكندرية وغيرها من المدن، مؤكدا "سننطلق وبقوة في القديم والجديد".

وأقيمت فعاليات الندوة التثقيفية الـ33 للقوات المسلحة، بمدينة القاهرة الجديدة، في مناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، الذي تحتفل به مصر في التاسع من مارس/آذار من كل عام، تخليدا لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصري عبدالمنعم رياض.

الرئيس #السيسي: افتتاح العاصمة الإدارية سيكون بمثابة ميلاد دولة جديدة وإعلان جمهورية تانية

#ON pic.twitter.com/Yr9pKm4a9V — ON (@ONTVEgy) March 9, 2021

ردود فعل متباينة

ردود الفعل على كلمة السيسي جاءت متباينة، حيث أبرزتها أغلب وسائل الإعلام المصرية المقربة من النظام، وأيدها عدد من متابعي وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها نقلة جديدة للدولة المصرية تحت حكم الرئيس السيسي، مطالبين بالاستجابة لدعوته بالإعداد الجيد لهذه المناسبة الوطنية الهامة.

في المقابل قلل آخرون من أهمية الإعلان، بل سخروا منه مؤكدين أن الجمهوريات الجديدة لا يتم التعبير عنها بمباني جديدة بل تبنى بالتنمية والعدل والمساواة والحريات، وأن أبرز معالم الجمهوريات الجديدة في الدول الحديثة ترتبط بإعلان دساتير جديدة، وبناء نظم اقتصادية واجتماعية تصب في مصلحة الشعوب.

– – الرئيس #السيسي في الندوه التثقيفية للقوات المسلحه وفي #يوم_الشهيد .. يعلن ميلاد "دوله جديده وجمهوريه جديده" عند أفتتاح #العاصمة_الإدارية الجديده .. ولم ولن نترك القاهره وباقي مدن الجمهوريه .. "مصر اتولدت من جديد"..❤️#تحيا_مصر ✌️🇪🇬 pic.twitter.com/nNUFLDjPTs — EslAm OthmAn🦅🇪🇬 (@Eslll7970Gladii) March 9, 2021

مش جمهورية تانيه..دى عاصمة مصريه جديده على أحدث النظم العالمية..مصر.جمهورية واحدة.

تحيا مصر برئيسها المؤمن الحكيم عبدالفتاح السيسي.بشبابها الجميل المثقف الواعى المحب لبلده ورئيسه 🇪🇬🌺🇪🇬🌺🇪🇬🌺 — Husseinibrahimmohamed (@Hussein72065207) March 9, 2021

مصر تستحق دولة جديدة واعلان جمهورية جديدة لمواكبة التطور ونسيان ماضى أغبربما له وماعليه من أخطاء تهاون تكاسل وسلبية فالان مع قائد قوى آمين الرئيس السيسي الرجل نقل مصر خلال5سنوات من المحلية للعالمية واظهر بريق مصر اللامع فسطعت الحضارة والآثار المصرية المنسية وظهرت تجليات الانجازات pic.twitter.com/CnInNjT11j — falconshook (@falconshook3) March 9, 2021

السيسي: العاصمة الادارية الجديدة .. اعلان جمهورية جديدة!

دا شغل مقاولين في السياسة الجمهوريات الجديدة لا ترتبط بتغيير عتبة بيتك، الجمهوريات الجديدة مرتبطة بالتحولات الكبرى في نظم الحكم! — سليم عزوز (@selimazouz1) March 9, 2021

#السيس يري ان بناء #العاصمة_الإدارية الجديده هو بناء #جمهورية_جديدة

حد يفهمه ان الجمهوريات الجديده لا تبني بالأسمنت والقصور والديون

بل تبني بالتقدم بالدساتير والتنميه والعدل والمساواة والحريات — Ayman Nour (@AymanNour) March 9, 2021

انت متخيل ان واحد فاكر ان مصتلح #جمهوريه_جديدة معنا مباني جديده يبقي رئيس دوله؟

دي كارثة بكل المقايس ان ده يبقي رئيس مدينه مش رئيس جمهورية.

والكارثة الاكبر ان اللي بيسقفوله دول المفروض انهم رجال دوله. والله العظيم عيب علينا. pic.twitter.com/NQFfauJsNk — MOHAMED💪ABDELRAHMAN👈 (@mohamed041977) March 9, 2021

وليه جمهورية جديدة مع افتتاح العاصمة الجديدة خليها ملكية جديدة احسن — Rawya (@RawyaOmar1) March 9, 2021

جمهورية جديدة ..أي دستور جديد … — Nader Halawa (@nhalawa1) March 9, 2021

https://twitter.com/egy_anonymous/status/1369236999392100354

يأتي إعلان السيسي عما وصفها بالجمهورية الجديدة في الوقت الذي أخفق فيه في تحقيق الوعود التي ساقها للمصريين منذ خطابه الشهير في الثالث من يوليو/تموز 2013 عندما كان وزيرا للدفاع حيث قاد انقلابا عسكريا عطل الدستور وأطاح بالرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، وعيّن رئيسا مؤقتا للبلاد قائلا إن الجيش ليس راغبا في السلطة، لكنه سرعان ما خلع بزته العسكري وترشح للرئاسة ثم أصبح رئيسا.

ويقول متابعون إن السيسي تعهد بأن تصبح مصر "قد الدنيا" إلا أن الواقع جاء عكس ذلك بعد أن ارتفع الدين المصري إلى مستويات قياسية بسبب الاعتماد المبالغ فيه على الاقتراض، وتنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر لصالح السعودية، إضافة إلى تفريط مصر في بعض حقوقها الاقتصادية بمياه البحر المتوسط حيث توجد حقول واعدة من الغاز الطبيعي.

وبالإضافة إلى التراب الوطني ومياه البحر فإن حصة مصر من مياه نهر النيل المستقرة تاريخيا منذ عقود باتت محل شك بعدما وقّع السيسي اتفاقية 2015 مع إثيوبيا التي أقرت بموافقة مصر على بناء سد النهضة، ثم تأزمت مفاوضات الجانبين واقتربت إثيوبيا من الملء الثاني للسد غير عابئة بكل محاولات مصر إثنائها عن ذلك.