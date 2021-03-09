منذ نحو أسبوع صعّد الحوثيون هجماتهم على السعودية خصوصا الأحد الماضي الذي أعلن فيه التحالف اعتراض وتدمير 12 مسيّرة وصاروخين باليستيين

أعلن التحالف السعودي الإماراتي اليوم الثلاثاء تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية باتجاه السعودية، بعد تكثيف الجماعة هجماتها الأسبوع الماضي، في حين نددت تركيا بالهجمات التي تستهدف أراضي المملكة.

وقال التحالف، في بيان مقتضب، إن قواته قامت باعتراض وتدمير طائرة مفخخة دون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه منطقة خميس مشيط جنوبي السعودية، وفق ما نقلت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية.

من ناحية أخرى، أعربت الخارجية التركية عن قلقها إزاء الهجمات التي تستهدف الأراضي السعودية، داعية لوقفها فورا.

ومنذ نحو أسبوع، صعّد الحوثيون هجماتهم على السعودية، خصوصا الأحد الماضي الذي أعلن فيه التحالف اعتراض وتدمير 12 طائرة مسيرة وصاروخين باليستيين.

وبشكل متكرر، يطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات ومسيّرات على مناطق سعودية، خلّف بعضها خسائر بشرية ومادية.

وتقول هذه الجماعة إن هذه الهجمات رد على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.

ويشهد اليمن منذ 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري سعودي إماراتي، وبين مسلحي الحوثي المدعومين من إيران والمسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء.​​​​​​​

تقدم للجيش اليمني

على الصعيد الميداني، أعلن الجيش الوطني اليمني سيطرته على جبلي الدرب وعلاّقة في جبهة الكدحة (غرب محافظة تعز) والاستيلاء على مدرعة ودبابة، بعد معارك مع الحوثيين.

كما أعلن سيطرته على "جبل الممطار" الإستراتيجي في جبهة مقبنة (غربي المحافظة). وقالت مصادر عسكرية يمنية إن الحوثيين أرسلوا تعزيزات عسكرية إلى المنطقة لكن قوات الجيش نصبت كمائن لها، ودمرت مركبتين عسكريتين وأسرت عددا من المسلحين.

وفي بيان صادر عن العقيد عبدالباسط البحر، المتحدث باسم الجيش الوطني في تعز، قال إن قواته تقدمت خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية مسافة 10 كيلومترات، إثر معارك عنيفة ضد الحوثيين بالمحافظة.

مراقبون يرون أن خوض الجيش اليمني لمعارك تعز يهدف إلى تخفيف الضغط على مأرب التي يهاجمها الحوثيون (رويترز)

وتشهد تعز لليوم التاسع على التوالي، معارك عنيفة بين قوات الجيش والحوثيين، الذين يحاصرون المحافظة منذ نحو 7 أعوام.

ويقول مراقبون إن خوض الجيش اليمني لمعارك تعز، يهدف إلى تخفيف الضغط على محافظة مأرب (شرق)، التي تشهد محاولة للسيطرة عليها من قبل الحوثيين منذ 7 فبراير/شباط الماضي.

وصعّد الحوثيون الشهر الماضي من هجماتهم على مدينة مأرب، آخر معاقل السلطة الشرعية والواقعة في محافظة غنية بالنفط قرب العاصمة صنعاء.

وتهدد المعارك الشرسة في المنطقة الشمالية مخيمات النازحين الذين فروا من منازلهم خلال أعوام الحرب الأولى التي اندلعت عام 2014. ويبلغ عدد المخيمات في المحافظة 140، يعيش فيها نحو مليوني شخص.