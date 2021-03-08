جاء الهجوم الحوثي الجديد بعد يوم من استهداف الجماعة منشأة تابعة لشركة أرامكو السعودية، وأهدافا سعودية أخرى، بـ14 طائرة مسيرة و8 صواريخ باليستية.

ذكرت وسائل إعلام حكومية سعودية، اليوم، أن التحالف بقيادة الرياض دمر صاروخا باليستيا وطائرة مسيرة ملغومة، أطلقتهما جماعة الحوثي اليمنية، فيما أعلنت الأخيرة عن ضرب "هدف عسكري" حساس بمطار أبها الدولي في المملكة، وعبرت واشنطن عن قلقها من وتيرة الهجمات على السعودية.

وأوضحت وسائل الإعلام السعودية أن الصاروخ الباليستي استهدف منطقة خميس مشيط، فيما استهدفت الطائرة المسيرة المفخخة منطقة (جنوبي المملكة) لم يتم تحديدها بدقة.

بالمقابل، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع إن الجماعة هاجمت "بدقة عالية هدفا عسكريا مهما بمطار أبها الدولي بصاروخ باليستي جديد"، ولم يعلن عن ماهيته.

بفضل الله تعالى تمكنت القوة الصاروخية من استهداف هدفٍ عسكري حساس بمطار أبها الدولي بصاروخ بالستي جديد دخل الخدمة مؤخرا ولم يكشف عنه بعد وأصاب هدفه بدقة عالية.

يأتي هذا الاستهداف في إطار الرد الطبيعي والمشروع على استمرار العدوان والحصار على بلدِنا. — العميد يحيى سريع (@army21ye) March 8, 2021

هجوم أمس

وجاء الهجوم الحوثي الجديد بعد يوم من استهداف الجماعة منشأة تابعة لشركة أرامكو، وأهدافا سعودية بـ14 طائرة مسيرة و8 صواريخ باليستية، وأوضح المتحدث باسم الحوثيين أنه تم استهداف مواقع عسكرية في عسير وجازان، مشيرا إلى أن هذه العمليات تأتي في إطار ما سماها عملية توازن الردع.

وكانت وزارة الدفاع السعودية قالت أمس، الأحد، إن منطقة شرق المملكة تعرضت لهجمات بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي، وإنه تم التصدي لهذه الهجمات.

وأعلنت السلطات في المملكة أنها تصدت لهجمات أمس، وقالت إن ميناء رأس تنورة في المنطقة الشرقية تعرض لهجوم بطائرة مسيرة قادمة من جهة البحر، كما سقطت شظايا صاروخ باليستي قرب حي سكني في مدينة الظهران.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع إنهم نفذوا عملية هجومية واسعة في العمق السعودي، موضحا أن الهجمات استهدفت شركة أرامكو في ميناء رأس تنورة وأهدافا عسكرية أخرى بمنطقة الدمام.

فيما قالت وزارة الطاقة السعودية إن أحد الهجمات استهدف أكبر موانئ شحن البترول في العالم، ووصفت الهجمات ضد المملكة بأنها اعتداءات تخريبية وانتهاك سافر لجميع القوانين والأعراف الدولية.

وفي سياق متصل، نشرت وسائل إعلام سعودية، اليوم، فيديو لقصف التحالف السعودي الإماراتي، لما قالت عنه قصف لورش صواريخ وطائرات مسيرة تابع للحوثيين في العاصمة اليمنية (صنعاء).

تصريحات دولية

وعلى الصعيد السياسي، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم، إن "الهجمات التصعيدية للحوثيين ليست لمجموعة جادة بشأن السلام"، معربة عن انزعاج واشنطن من هذه الهجمات، وأضافت المتحدثة أن إدارة الرئيس جو بايدن تنظر في سبل تطوير قدرة السعودية على الدفاع عن أراضيها ضد التهديدات.

وقائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال كينيث ماكينزي في تصريح للجزيرة، إن هجمات الحوثيين الأخيرة على السعودية "لا تساعد ولا تشير لرغبتهم بالتسوية السياسية"، مضيفا "تقديري هو أن السعودية ترغب بحل سياسي للحرب في اليمن".

كما أدان متحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم، الهجمات على السعودية، وعبر عن قلق أممي من الضربات الجوية السعودية ردا على الهجمات الحوثية، وأضاف المتحدث نفسه "مثل هذه الأفعال تضر بجهود الوساطة، التي تهدف لإنهاء الصراع في اليمن".

جدير بالإشارة إلى أن اليمن يعيش منذ 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثي المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة (صنعاء) منذ عام 2014. ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين المدعومين من إيران.