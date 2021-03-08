الجيش السوداني يتهم إثيوبيا بتسليح حركة متمردة لاحتلال مدينة الكرمك

اتهم مصدر في الجيش السوداني أمس الأحد الحكومة الإثيوبية بتزويد حركة متمردة سودانية بالأسلحة والذخيرة لاحتلال مدينة الكرمك في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان بإسناد مدفعي إثيوبي.

وقال المصدر للجزيرة إن الحكومة الإثيوبية قدمت دعما لوجستيا لقوات جوزيف توكا في ولاية النيل الأزرق عبارة عن أسلحة وذخائر ومعدات قتال.

وأضاف أن الدعم وصل إلى منطقة يابوس، وكان في استقباله القائد جوزيف توكا وبعض قادة قواته.

وتابع أن الحكومة الإثيوبية تهدف إلى استخدام القائد توكا لاحتلال مدينة الكرمك بإسناد مدفعي إثيوبي بهدف تشتيت جهود الجيش السوداني على الجبهة الشرقية، في إشارة إلى النزاع الحدودي.

ويقود جوزيف توكا قوات الحركة الشعبية/قطاع الشمال -بقيادة عبد العزيز الحلو- التي تقاتل الحكومة السودانية في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق) منذ عام 2011.

وفي 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تم توقيع اتفاق سلام بين الحكومة السودانية وممثلين عن حركات مسلحة منضوية داخل تحالف الجبهة الثورية.

ولم تشارك في هذا الاتفاق كل من الحركة الشعبية/قطاع الشمال، وحركة جيش تحرير السودان -بقيادة عبد الواحد محمد نور- التي تقاتل الحكومة في إقليم دارفور (غرب)، وهما آخر حركتين رئيسيتين لم توقعا الاتفاق.

ومنذ أشهر، تتهم أديس أبابا الجيش السوداني بالسيطرة على مناطق إثيوبية، فيما تقول الخرطوم إن جيشها سيطر على مناطق سودانية كانت تستولي عليها مليشيات إثيوبية.