أعلنت وزارة الداخلية العراقية أنها اعتقلت خلية كانت تخطط لتنفيذ عمليات "انتحارية" ضد زوار شيعة في بغداد، ويأتي ذلك فيما أسفر هجوم بقنبلة عن مقتل امرأة وسقوط عدة جرحى بين الزوار في العاصمة العراقية.

ففي بيان نشرته في وقت متأخر من مساء أمس، قالت وزارة الداخلية إن الأجهزة الاستخباراتية اعتقلت خلية إرهابية من 3 أشخاص كانوا يخططون لتنفيذ عمليات انتحارية تستهدف الزوار الشيعة المتوجهين لإحياء ذكرى مقتل الإمام موسى الكاظم بحي الكاظمية شمالي بغداد.

وأضافت أن أفراد الخلية اعتقلوا في جانب الرصافة ببغداد بموجب قانون مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أنهم اعترفوا بالإعداد لتنفيذ العمليات.

وقبل ذلك، قالت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش العراقي إن امرأة قتلت وجرح 8 أشخاص مساء أمس الاثنين جراء انفجار قنبلة يدوية قرب جسر الأئمة شمالي العاصمة بغداد.

من جهتها، قالت مصادر إعلامية عراقية إن شخصين قتلا في الهجوم وأصيب آخرون.

وقال مراسل الجزيرة إن انفجارا وقع على جسر الأئمة شمالي بغداد استهدف زوارا متوجهين لضريح الإمام الكاظم.

الصور الاولى من جسر الائمة بين #الكاظمية و #الاعظمية بعد انفجار لم تعرف طبيعته حتى الان

السلامة للجميع pic.twitter.com/iKfgfZYBmy — محمد سالم 🇮🇶 ≛ (@mohamadsalim_89) March 8, 2021

ونشر عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر اللحظات الأولى عقب التفجير الذي وقع مساء اليوم الاثنين، في حي الكاظمية ببغداد.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن التفجير.

وتفرض قوات الأمن العراقية إجراءات أمن مشددة في بغداد تشمل إغلاق طرق وجسور، وتفتيش الزوار المتوجهين إلى ضريح الإمام الكاظم، تحسبا لهجمات.