البث الحي
سياسة|عراق

العراق.. وزارة الداخلية تعلن اعتقال خلية خططت لعمليات "انتحارية" ضد زوار شيعة في بغداد

عناصر من الشرطة العراقية يفتشون زوارا شيعة متوجهين إلى ضريح الإمام الكاظم في بغداد (الأوروبية)
عناصر من الشرطة العراقية يفتشون زوارا شيعة متوجهين إلى ضريح الإمام الكاظم في بغداد (الأوروبية)
8/3/2021-|آخر تحديث: 9/3/202104:45 PM (مكة المكرمة)

أعلنت وزارة الداخلية العراقية أنها اعتقلت خلية كانت تخطط لتنفيذ عمليات "انتحارية" ضد زوار شيعة في بغداد، ويأتي ذلك فيما أسفر هجوم بقنبلة عن مقتل امرأة وسقوط عدة جرحى بين الزوار في العاصمة العراقية.

ففي بيان نشرته في وقت متأخر من مساء أمس، قالت وزارة الداخلية إن الأجهزة الاستخباراتية اعتقلت خلية إرهابية من 3 أشخاص كانوا يخططون لتنفيذ عمليات انتحارية تستهدف الزوار الشيعة المتوجهين لإحياء ذكرى مقتل الإمام موسى الكاظم بحي الكاظمية شمالي بغداد.

وأضافت أن أفراد الخلية اعتقلوا في جانب الرصافة ببغداد بموجب قانون مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أنهم اعترفوا بالإعداد لتنفيذ العمليات.

وقبل ذلك، قالت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش العراقي إن امرأة قتلت وجرح 8 أشخاص مساء أمس الاثنين جراء انفجار قنبلة يدوية قرب جسر الأئمة شمالي العاصمة بغداد.

من جهتها، قالت مصادر إعلامية عراقية إن شخصين قتلا في الهجوم وأصيب آخرون.

وقال مراسل الجزيرة إن انفجارا وقع على جسر الأئمة شمالي بغداد استهدف زوارا متوجهين لضريح الإمام الكاظم.

ونشر عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر اللحظات الأولى عقب التفجير الذي وقع مساء اليوم الاثنين، في حي الكاظمية ببغداد.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن التفجير.

وتفرض قوات الأمن العراقية إجراءات أمن مشددة في بغداد تشمل إغلاق طرق وجسور، وتفتيش الزوار المتوجهين إلى ضريح الإمام الكاظم، تحسبا لهجمات.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند
المزيد من سياسة

تونس.. مصرع 39 مهاجرا أفريقيا قبالة سواحل صفاقس

البحرية التونسية تنقذ عددا من المهاجرين غير النظاميين قبالة سواحل بنزرت (رويترز-أرشيف)

نيويورك تايمز: هل تستطيع ليبيا أن تعود موحدة كما كانت؟.. هناك بصيص أمل

الصحيفة: الليبيون سئموا الحرب والتدمير ونهج اللصوصية الذي ابتليت به بلادهم (غيتي)

تصاعد الخلاف بشأن سد النهضة.. السودان يلوح باللجوء لمجلس الأمن وإثيوبيا ترفض توسيع الوساطة

السودان يرى أن الملء الثاني لسد النهضة يشكل خطرا على سدوده ويهدد حياة 20 مليون سوداني(مواقع التواصل)

قوبلت برفض واسع.. ما تأثير قرارات عباس بتعديل قانون الجمعيات على الانتخابات المقبلة؟

عباس أصدر قرارا بقانون يقضي بتأجيل انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية 6 شهور (رويترز)
الأكثر قراءة

الفيزياء تكشف سر السفينة الطائرة على السواحل الإنجليزية

موريس التقط صورة للسفينة التي بدت كأنها تطير ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي (الصحافة الأجنبية)

ليس حوتا ولا قرشا.. مخلوق بحري ضخم رمته الأمواج على شواطئ إنجلترا

من الصعب للغاية معرفة هوية هذا المخلوق على وجه اليقين لأنه متحلل للغاية (مواقع التواصل)

9 مارس 1974.. نهاية قصة ضابط ياباني رفض الاستسلام وتصديق انتهاء الحرب العالمية الثانية

أونودا لم يصدّق أن الإمبراطور يمكن أن يخسر الحرب (غيتي)

يشبه أهداف بيكهام وروني ويستحق جائزة بوشكاش.. شاهد هدفا خارقا من 60 مترا في إسبانيا

رامازاني يحتفل بأحد أهدافه مع فريق ألميريا (مواقع التواصل)