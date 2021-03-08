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سياسة

الرئيس الجزائري يقر قانون انتخابات يعتمد القائمة المفتوحة

تبون أكد أن اعتماد نظام القائمة المفتوحة سينهي الفساد السياسي (الأناضول)
تبون أكد أن اعتماد نظام القائمة المفتوحة سينهي الفساد السياسي (الأناضول)
8/3/2021

صدق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على قانون جديد للانتخابات يعتمد لأول مرة نظام القائمة المفتوحة، وذلك عقب ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء.

وقال بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية إن تبون أكد خلال الاجتماع أنه يجب سد كل منافذ المحاولات أمام تلاعبات كرسها قانون الانتخابات السابق.

وينتظر أن يصدر تبون مرسومين، أحدهما يتعلق بالقانون ذاته، والآخر باستدعاء الهيئة الناخبة لانتخابات نيابية ومحلية جديدة.

وترجح مصادر إعلامية أن الانتخابات بنظام القائمة المفتوحة ستعقد في يونيو/حزيران المقبل، وذلك لانتخاب المجالس البلدية والمجلس الشعبي لمدة 5 سنوات.

فساد سياسي

وفي وقت سابق، قال الرئيس الجزائري في مقابلة مع وسائل إعلام محلية إن اعتماد نظام القائمة المفتوحة سينهي الفساد السياسي الذي طال الانتخابات السابقة.

وتسمح القائمة المفتوحة للناخب بترتيب المرشحين داخل القائمة الواحدة حسب رغبته، بخلاف المغلقة التي كانت تفرض عليه اختيار القائمة كما هي، ووفق الترتيب الذي وضعه الحزب دون التصرف فيه.‎

ووفق شهادات سابقة لقيادات حزبية ونيابية حوكمت في قضايا فساد ذات علاقة بالانتخابات، فإن المراتب الأولى في قوائم أحزاب كبيرة وخاصة كانت تمنح مقابل رشاوى، حيث يضمن ذلك للمرشح دخول البرلمان أو رئاسة البلديات.

وستكون الانتخابات المقبلة أول انتخابات منذ ‎وصول الرئيس الحالي إلى الحكم في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019 خلفا لعبد العزيز بوتفليقة الذي استقال إثر انتفاضة شعبية اندلعت في 22 فبراير/شباط من العام ذاته.

المصدر : وكالة الأناضول

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