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سياسة|السعودية

قائد القيادة الوسطى الأميركية: قدمنا المساعدة للسعودية في الدفاع عن نفسها خلال الموجة الأخيرة من الهجمات عليها

الجنزال ماكينزي لم يعلق على نقل الإمارات معدات عسكرية من قاعدتها بإريتريا إلى اليمن والحدود المصرية مع ليبيا معتبرا ذلك "شأنا وطنيا" لها

قائد القيادة العسكرية الوسطى الأميركية الجنرال كينيث ماكينزي (وكالة الأنباء الأوروبية)
قائد القيادة العسكرية الوسطى الأميركية الجنرال كينيث ماكينزي (وكالة الأنباء الأوروبية)
8/3/2021-|آخر تحديث: 8/3/202109:52 PM (مكة المكرمة)

قال قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال كينيث ماكينزي إن بلاده قدمت المساعدة للمملكة العربية السعودية في الدفاع عن نفسها خلال الموجة الأخيرة من الهجمات عليها.

وفي تصريح للجزيرة، قال ماكينزي "قمنا بعدد من الأمور للمساعدة في الدفاع عن المملكة"، دون أن يوضحها. وأضاف "سنواصل مساعدة السعودية في الدفاع عن نفسها ولم نتراجع عن هذا الالتزام وساعدناهم كثيراً خلال الأسابيع الماضية".

وأوضح قائد القيادة الوسطى أن هجمات الحوثيين الأخيرة على السعودية غير مساعدة ولا تشير إلى رغبتهم بالتسوية السياسية، لافتاً في الوقت نفسه بأن السعودية بتقديره ترغب بحل سياسي للحرب في اليمن.

وتعليقا على تفكيك دولة الإمارات قاعدتها العسكرية في إريتريا وإعادة نشرها معدات عسكرية إلى اليمن والحدود المصرية الليبية وفق التحقيق الذي كشفت عنه الجزيرة مساء الإثنين، قال ماكينزي "هذا شأن وطني إماراتي لكننا نحافظ على تنسيق وثيق مع الإمارات".

من جانب آخر كشف الجنرال ماكينزي أن بلاده كانت على وشك الانخراط في حرب مع إيران في يناير/ كانون الثاني 2020 بعد الهجوم على قاعدة عين الأسد بالعراق، إلا أنه بعد عام من الحادثة "هناك فرصة لإيجاد سبيل سياسي للسير قدماً مع طهران".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني في 8 يناير/ كانون الثاني 2020 استهداف قاعدة عين الأسد التي تضم جنودا أميركيين في محافظة الأنبار العراقية بعشرات الصواريخ أرض أرض، انتقاما لاغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني في غارة أميركية قرب مطار بغداد قبلها بأيام.

وقال ماكينزي "ما نزال نحقق في الهجوم الجديد على قاعدة عين الأسد الأسبوع الماضي وسنكون جاهزين للرد بالشكل المناسب".

وأضاف "مع إيران من الصعب تقييم الأنشطة الموجهة بقرار مركزي وتلك التي يقوم بها الوكلاء بدون توجيه مباشر"، مشيراً إلى أن الإيرانيين يشحنون مكونات عسكرية للحوثيين في اليمن الذين يقومون بإعادة هندستها وتحويلها إلى أنظمة مختلفة.

وبخصوص المستجدات بملف خطط سحب القوات الأميركية من أفغانستان، أشار ماكينزي أن حركة طالبان لم تف بعدد من الشروط التي تسمح لنا بالتفكير في خفض قواتنا هناك.

المصدر : الجزيرة

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