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سياسة|السعودية

السفارة الأميركية في الرياض تدين هجمات الحوثيين على السعودية

الحوثيون قصفوا أمس مصفاة تورنة التابعة لشركة أرامكو في جدة (رويترز)
الحوثيون قصفوا أمس مصفاة تورنة التابعة لشركة أرامكو في جدة (رويترز)
8/3/2021-|آخر تحديث: 8/3/202103:09 PM (مكة المكرمة)

دانت السفارة الأميركية في السعودية أحدث هجمات شنتها جماعة الحوثي اليمنية على المملكة بصواريخ وطائرات مسيرة أمس الأحد، ومن بينها هجوم استهدف منشأة حيوية لتصدير النفط.

وقالت السفارة في تدوينة على تويتر اليوم الاثنين باللغة العربية "تدين السفارة الأميركية الهجمات الحوثية الأخيرة على المملكة العربية السعودية".

وأضافت أن "اعتداءات الحوثيين الشنيعة على المدنيين والبنية التحتية الحيوية تظهر عدم احترامهم للحياة البشرية وعدم اهتمامهم بالسعي لتحقيق السلام".

المصدر : الجزيرة + رويترز

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