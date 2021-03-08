الرئاسة السورية تعلن إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا

وزارة الصحة السورية حذرت مؤخرا من ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس في البلاد

أصيب الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته أسماء بفيروس كورونا، وفق ما أعلنت الرئاسة على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي الاثنين، في وقت تحذّر فيه وزارة الصحة مؤخرا من ارتفاع أعداد الإصابات في البلاد.

وأوردت الرئاسة أن الأسد (55 عاما) وزوجته (45 عاما) خضعا لاختبار الكشف عن الفيروس "بعد شعورهما بأعراض خفيفة"، وتبيّنت إصابتهما "علما أنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة".

وقالت إنهما "سيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر إلى أسبوعين أو 3 أسابيع".

وبدأت دمشق نهاية الشهر الماضي تلقيح الطواقم الطبية العاملة على الخطوط الأمامية بمواجهة الوباء بعد تلقيها 5 آلاف جرعة هبةً من "دولة صديقة"، وفق ما أعلن وزير الصحة حسن الغباش.

ووقعت الحكومة السورية في يناير/كانون الثاني الماضي اتفاقا للانضمام لمبادرة "كوفاكس" (COVAX) عبر منظمة الصحة العالمية. كذلك، أعلنت السفارة السورية في موسكو الشهر الماضي أن سوريا أجازت استخدام لقاح "سبوتنيك في" (Sputnik V) الروسي على أراضيها. ولم تعلن أي جهة موعد وصول اللقاحات إلى دمشق بعد.

وتسعى منصة كوفاكس لتأمين اللقاحات لما لا يقل عن 20% من السوريين حتى نهاية العام الحالي.

ارتفاع الإصابات

ومنذ بدء تفشي الوباء، أحصت الحكومة في مناطق سيطرتها 15 ألفا و981 إصابة، بينها 1063 وفاة، في حين رصدت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق البلاد قرابة 8689 إصابة بينها 368 وفاة. وسجّلت مناطق سيطرة الفصائل في إدلب ومحيطها (شمال غرب)، حيث تنتشر مئات المخيمات المكتظة، 21 ألفا و209 إصابات بينها 623 وفاة.

مئات الآلاف من السوريين خاصة في مخيمات اللجوء يواجهون كورونا بلا وقاية أو تعقيم لانعدام الإمكانات (وكالة الأناضول)

وكررت وزارة الصحة في الأيام الماضية تحذيرها من موجة إصابات جديدة في البلاد، داعية المواطنين إلى التقيد بالإرشادات الوقائية اللازمة.

وأوردت الوزارة مطلع الشهر الحالي أنها "رصدت ارتفاعا في منحى إصابات كورونا في الفترة الأخيرة وازدياد الحالات المشتبهة التي تراجع المشافي، مما يستدعي التشدد في اتباع الإجراءات الوقائية وعدم التهاون بها مطلقا، لا سيما وأن دول العالم تواجه سلالات متحورة جديدة من فيروس كورونا، وسوريا لن تكون بمنأى عنها".

وعند بدء تفشي الوباء، فرضت دمشق قيودا مشددة، سرعان ما تخلّت عنها تحت وطأة الأزمة المعيشية الخانقة، التي تترافق مع تدهور قياسي في سعر صرف الليرة مقابل الدولار.

وتشهد الأسواق والشوارع ووسائل النقل العامة حركة شبه اعتيادية من دون أي تطبيق لإجراءات الوقاية وعلى رأسها ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وفي ظل تكتم النظام السوري عن الأرقام الحقيقية للإصابات بكورونا، وفق مصادر المعارضة، يتخوف أهالي سوريا من انفجار الإصابات بالفيروس في المدن والبلدات خصوصًا وأن القطاع الطبي السوري يعاني أساسًا من ضعف كبير بعد 10 سنوات من الحرب ولن يكون قادرًا على التعامل مع هذه الجائحة.