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سياسة|السعودية

السعودية تعلن اعتراض 10 طائرات مسيرة ومعارك تعز تتصاعد.. الحوثيون: التحالف شن 18 غارة على مأرب

إجمالي النازحين في مأرب تجاوز مليوني شخص

المعارك في تعز عادت لتستعر من جديد (الفرنسية)
المعارك في تعز عادت لتستعر من جديد (الفرنسية)
7/3/2021-|آخر تحديث: 7/3/202101:18 PM (مكة المكرمة)

أفادت وسائل إعلام سعودية بأن أنظمة الدفاع الجوي في المملكة اعترضت ودمرت 10 طائرات مسيرة ملغمة أطلقها الحوثيون على أهداف داخل الأراضي السعودية، في حين اشتدت حدّة المعارك في مأرب وتعز باليمن.

ولم توضح وسائل الإعلام السعودية المنطقة التي اعتُرضت فيها تلك الطائرات، ولا المواقع التي كانت تستهدفها، لكنها أشارت إلى أن الطائرات المسيرة حاولت استهداف مدنيين وأعيان مدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وتعليقا على هذه التطورات، قال وكيل وزارة الإعلام التابعة للحوثيين نصر الدين عامر إن استهداف جماعة الحوثي للسعودية لن يتوقف ما لم تلتزم الرياض بما سماه وقف العدوان ورفع الحصار وإنهاء وصايتها على اليمن.

وأضاف عامر في مقابلة مع الجزيرة، أن استراتيجية الحوثي في مواجهة السعودية تعتمد على تطوير القدرات العسكرية، مؤكدا أن الجماعة تعتمد الضغط عبر عمليات عسكرية، وسيلة باتجاه تحقيق السلام.

في المقابل، رأى المحلل والكاتب السياسي السعودي منيف عماش الحربي أن إيران تعتمد إستراتيجية تحريك كل الجبهات، ليس فقط في اليمن، بل أيضا في العراق وسوريا، بانتظار وصول موعد الانتخابات المقبلة في يونيو/حزيران المقبل.

وفي نشرة سابقة للجزيرة، قال الحربي إنّ الهزائم الكبيرة التي يمنى بها الحوثيون في مأرب وغيرها تدفعهم لتكرار استهداف الأراضي السعودية

وكانت جماعة الحوثي قالت إن طائرات التحالف السعودي الإماراتي شنّت السبت 18 غارة جوية على مناطق بمحافظة مأرب.

وأوضحت أن 14 غارة منها وقعت في مديرية صرواح، و4 في مديريتي "مِدْغَل" و"ماهْلِية". ولم يذكر الحوثيون ما أسفرت عنه تلك الغارات من خسائر.

وكانت مصادر في الجيش اليمني قالت إن الغارات استهدفت تعزيزات وآليات ومواقع تجمع للحوثيين في جبهات القتال، وإنها أدّت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى وتدمير آليات لهم.

تجدد المعارك

في الأثناء، قالت مصادر عسكرية يمنية إن عشرات القتلى سقطوا عندما تجددت الاشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين في جبهات عدة بمحافظة مأرب.

وكانت المصادر ذاتها قالت للجزيرة إن قوات الجيش أحبطت ما وصفتها بمحاولة تسلل واسعة للحوثيين في مديرية صرواح، غربي المحافظة، واستهدفت مدفعية الجيش مواقع وآليات للحوثيين.

وعلى الصعيد الإنساني، قال مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب، سيف مثنى، إن حركة النزوح ما زالت مستمرة في محافظة مأرب بسبب هجمات الحوثيين.

وأضاف أن إجمالي النازحين في مأرب تجاوز مليوني شخص، أوضاعهم الاجتماعية سيئة جدا، ويحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة. ومن بين هؤلاء 15 ألف نازح من مديرية صرواح في غضون شهر واحد.

15 ألف شخص نزحوا من مديرية صرواح في غضون شهر واحد (الأوروبية)

استهداف معسكرات

وفي مدينة تعز غربا، أكد مصدر عسكري مقتل جندي وإصابة 6 في استهداف أحد معسكرات الجيش الوطني في مدينة "التُّربة" جنوبي المحافظة.

وقال المصدر إن طائرة ملغمة أطلقها مسلحو جماعة الحوثي استهدفت معسكر "العُفا" بمنطقة "الأصابح" بمديرية "الشَمايتَين"، أدت إلى مقتل أحد الجنود وإصابة 6 بجروح.

يشار إلى أن هذه ثالث طائرة مسيرة تسقطها قوات الجيش الوطني في مديرية الشمايتين بتعز في الأشهر الثلاثة الماضية.

وقد تجددت الاشتباكات بين قوات الجيش اليمني والمسلحين الحوثيين، في الجبهة الشمالية الشرقية لمدينة تعز.

وقالت مصادر محلية إن مواجهات قوية اندلعت مساء أمس السبت استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، ولم يُعرف حجم الخسائر من الطرفين.

وتشهد الجبهة الشرقية للمدينة اشتباكات متقطعة إثر هجوم واسع للجيش حقق به تقدما باتجاه محيط القصر الجمهوري وعدد من الأحياء الشرقية.

المصدر : الجزيرة

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