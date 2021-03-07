آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة باستقالة نتنياهو

المظاهرات تشهد في الكثير من محطاتها مواجهات مع الشرطة واعتقالات

تظاهر آلاف الإسرائيليين في عدة مدن، أمس السبت، للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بسبب الاتهامات الموجهة إليه في قضايا فساد.

وذكرت قناة "كان" (رسمية) أن مئات الإسرائيليين تظاهروا أمام مقر إقامة نتنياهو في مدينة القدس، وتعرض بعضهم للاعتداء من قبل أنصار رئيس الحكومة.

وشهدت مدينتا تل أبيب وقيسارية (وسط) تظاهرات مماثلة ضد نتنياهو وفساد حكومته.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "نتنياهو فشلت.. ارحل" و"نتنياهو الرائحة أصبحت كريهة.. ارحل".

ومنذ أكثر من 8 أشهر، يتظاهر آلاف الإسرائيليين أسبوعيا، وأحيانا أكثر من مرة خلال الأسبوع، للمطالبة باستقالة نتنياهو بسبب تورطه بقضايا فساد وسوء إدارة حكومته لأزمة فيروس كورونا.

وتشهد المظاهرات في الكثير من محطاتها مواجهات مع الشرطة واعتقالات للمتظاهرين.

انتخابات

وفي نهاية يناير/كانون الثاني 2020، قدم المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت، لائحة اتهام ضد نتنياهو شملت الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.

وتأتي المظاهرات المستمرة للأسبوع الـ37 على التوالي، قبل نحو أسبوعين من عقد الانتخابات العامة الإسرائيلية، في 23 مارس/آذار الجاري، وهي الرابعة في أقل من عامين.

ورجح آخر استطلاع للرأي أجرته "كان" فوز حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو بـ29 مقعدا، يليه حزب "يش عتيد" برئاسة رئيس المعارضة يائير لبيد بـ20 مقعدا.

ومنذ سنوات، تتشكل الحكومة الإسرائيلية من ائتلاف من عدة أحزاب بسبب عدم وجود أحزاب كبيرة تحظى بثقة 61 نائبا، وهو العدد المطلوب لتشكيل حكومة.

ومنذ أبريل/نيسان 2019، جرت 3 جولات انتخابية عامة في إسرائيل آخرها في مارس/آذار 2020، تشكل على إثرها ائتلاف بين نتنياهو ورئيس حزب أزرق أبيض "بيني غانتس".

وحل الكنيست نفسه تلقائيا نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي إثر خلافات بين نتنياهو وغانتس، لتذهب إسرائيل بذلك إلى انتخابات مبكرة جديدة في مارس/آذار الجاري.