البث الحي
سياسة|إسرائيل

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة باستقالة نتنياهو

المظاهرات تشهد في الكثير من محطاتها مواجهات مع الشرطة واعتقالات

إسرائيليون يتظاهرون ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة (رويترز -أرشيف)
إسرائيليون يتظاهرون ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة (رويترز -أرشيف)
7/3/2021

تظاهر آلاف الإسرائيليين في عدة مدن، أمس السبت، للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بسبب الاتهامات الموجهة إليه في قضايا فساد.

وذكرت قناة "كان" (رسمية) أن مئات الإسرائيليين تظاهروا أمام مقر إقامة نتنياهو في مدينة القدس، وتعرض بعضهم للاعتداء من قبل أنصار رئيس الحكومة.

وشهدت مدينتا تل أبيب وقيسارية (وسط) تظاهرات مماثلة ضد نتنياهو وفساد حكومته.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "نتنياهو فشلت.. ارحل" و"نتنياهو الرائحة أصبحت كريهة.. ارحل".

ومنذ أكثر من 8 أشهر، يتظاهر آلاف الإسرائيليين أسبوعيا، وأحيانا أكثر من مرة خلال الأسبوع، للمطالبة باستقالة نتنياهو بسبب تورطه بقضايا فساد وسوء إدارة حكومته لأزمة فيروس كورونا.

وتشهد المظاهرات في الكثير من محطاتها مواجهات مع الشرطة واعتقالات للمتظاهرين.

انتخابات

وفي نهاية يناير/كانون الثاني 2020، قدم المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت، لائحة اتهام ضد نتنياهو شملت الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.

وتأتي المظاهرات المستمرة للأسبوع الـ37 على التوالي، قبل نحو أسبوعين من عقد الانتخابات العامة الإسرائيلية، في 23 مارس/آذار الجاري، وهي الرابعة في أقل من عامين.

ورجح آخر استطلاع للرأي أجرته "كان" فوز حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو بـ29 مقعدا، يليه حزب "يش عتيد" برئاسة رئيس المعارضة يائير لبيد بـ20 مقعدا.

ومنذ سنوات، تتشكل الحكومة الإسرائيلية من ائتلاف من عدة أحزاب بسبب عدم وجود أحزاب كبيرة تحظى بثقة 61 نائبا، وهو العدد المطلوب لتشكيل حكومة.

ومنذ أبريل/نيسان 2019، جرت 3 جولات انتخابية عامة في إسرائيل آخرها في مارس/آذار 2020، تشكل على إثرها ائتلاف بين نتنياهو ورئيس حزب أزرق أبيض "بيني غانتس".

وحل الكنيست نفسه تلقائيا نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي إثر خلافات بين نتنياهو وغانتس، لتذهب إسرائيل بذلك إلى انتخابات مبكرة جديدة في مارس/آذار الجاري.

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

الأردن يذيب الجليد مع إسرائيل بعيدا عن نتنياهو

انخرط الأردن أخيرا باتجاه مغاير لمسار العلاقات الأردنية الإسرائيلية التي اتسمت بالفتور طيلة السنوات الأخيرة. وجاء تحريك “المياه الراكدة” بين عمان وتل أبيب بعيدا عن رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو.

المزيد من سياسة

احتجاجات بأوروبا ضد إجراءات مواجهة الفيروس.. تزايد الإصابات بكورونا عالميا ومطالب باستقالة الرئيس في الباراغواي

المحتجون في السويد طالبوا برفع إجراءات الحجر التي فرضت لوقف انتشار كورونا (رويترز)

تسرق معداتها وأموالها لتتجنب دفع المستحقات عليها.. هكذا تتحايل الشركات الأمنية على السلطات العراقية

عمل الشركات الأمنية في العراق تنامى بعد الغزو الأميركي للبلاد عام 2003 (رويترز)

بابا الفاتيكان يزور الموصل وأربيل في إطار زيارته الدينية في العراق

بابا الفاتيكان أثناء زيارته إلى الموصل حظي باستقبال حافل وكبير (الجزيرة)

هل يشتت المشهد السياسي الديمقراطية أم يحييها؟.. جدل كبير في المغرب بعد تصويت البرلمان على تعديل مثير للقانون الانتخابي

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ليس حوتا ولا قرشا.. مخلوق بحري ضخم رمته الأمواج على شواطئ إنجلترا

من الصعب للغاية معرفة هوية هذا المخلوق على وجه اليقين لأنه متحلل للغاية (مواقع التواصل)

كيف نجحت تركيا في تصفير ديونها مع صندوق النقد الدولي؟

المقر الرئيسي والتاريخي لبنك العمل الحكومي في العاصمة أنقرة (الجزيرة)

طهران تهدد بتدمير تل أبيب.. روحاني يؤكد أن إيران هي الطرف الوحيد الذي دفع ثمن الحفاظ على الاتفاق النووي

روحاني شدد على ضرورة تنفيذ الاتفاق النووي وقرارِ الأمم المتحدة رقم 2231 من جميع أطراف الاتفاق (رويترز)

خبراء كوريا الجنوبية يدقون ناقوس الخطر: سوف ننقرض سنة 2750

(الجزيرة)