سيول جارفة تودي بحياة 6 أشخاص في الجزائر

الفيضانات تسببت في إغلاق بعض الطرق أمام حركة المرور

أودت سيول جارفة بحياة 6 أشخاص على الأقل في ولاية الشلف غربي العاصمة الجزائرية إثر جرف السيول سيارات كانت تقلّهم وسط الطريق المزدوج السريع، مما أدى إلى توقف حركة المرور في الاتجاهين.

وأفادت إدارة الحماية المدنية (الدفاع المدني) في بيان بأن تقلبات جوية وتساقطات مطرية فجائية وغزيرة حدثت بولاية الشلف (غرب)، وتسببت في حدوث فيضانات.

ووفق البيان، فقد جرفت مياه وادي مكناسة ببلدية الشلف 4 سيارات، مع تسجيل 6 وفيات (3 نساء ورجلان وطفل).

وذكرت الحماية المدنية أن "هذه الحصيلة أولية"، لافتة إلى أن "عملية الإنقاذ والبحث عن ضحايا يحتمل أن يكون الوادي قد جرفهم، لا تزال مستمرة".

وتسببت الفيضانات في إغلاق طريقيْن أمام حركة المرور بالمنطقة ذاتها، وتجري حاليا أشغال لإعادة فتحهما، حسب البيان.

وتشهد الجزائر تأخرا في تساقط الأمطار خاصة في وسط البلاد وغربها، وأظهرت صور ومقاطع فيديو انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي تناقص منسوب العديد من السدود المائية.

وتعتمد الجزائر على مياه الأمطار بشكل كبير في قطاعها الزراعي، خاصة زراعة الحبوب بمناطق شمالي البلاد.

وتمتلك الجزائر 80 سدا مستغلا، بالإضافة إلى 10 محطات لتحلية مياه البحر بولايات ساحلية.