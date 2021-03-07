قطر تدعو لإنهاء حرب اليمن وتبني الحوار السياسي

دعا وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى ضرورة إنهاء الحرب في اليمن وتبني الحوار والحل السياسي.

وأعرب الوزير القطري -خلال استقباله نظيره اليمني أحمد عوض بن مبارك في الدوحة- عن حرص بلاده على تقديم كافة أوجه الدعم للنهوض بالاقتصاد اليمني، مجددا موقف قطر الثابت في دعم الشرعية اليمنية ووحدة وأمن وسلامة أراضي اليمن.

بدوره، ثمّن بن مبارك "جهود قطر ودعمها الإنساني والتنموي لليمن ودعمها للشرعية اليمنية لاستعادة الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من إيران".

وأكد حرص اليمن على عودة العلاقات مع قطر إلى مجراها الطبيعي والدفع بها إلى آفاق أوسع تستجيب لتاريخ تلك العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وقطع اليمن العلاقات الدبلوماسية مع قطر في يونيو/حزيران 2017 تزامنا مع بدء الأزمة الخليجية، حيث انحاز إلى الرباعي العربي (السعودية والإمارات والبحرين ومصر).

وفي 5 يناير/كانون الثاني الماضي صدر بيان "العلا" عن القمة الخليجية في السعودية معلنا نهاية الأزمة الخليجية التي أدت إلى إغلاق الأجواء والحدود وقطع علاقات الرباعي مع قطر.

والشهر الماضي، استضافت الكويت -الدولة العضوة في مجلس التعاون الخليجي- محادثات ثنائية بين قطر ومصر، ومحادثات ثنائية بين قطر والإمارات، لحل الخلافات بين قطر وكل من الدولتين.