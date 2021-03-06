ميانمار.. الاحتجاجات متواصلة ضد الانقلاب وانقسام بمجلس الأمن حول العقوبات

واصل المتظاهرون الرافضون للانقلاب احتجاجاتهم اليوم السبت في ميانمار، غداة اجتماع جديد لمجلس الأمن الدولي المنقسم بشأن الرد على "النداءات اليائسة" للسكان.

ويواصل المجلس العسكري حملته العنيفة ضد المحتجين، حيث قتل ما لا يقل عن 55 شخصا منذ بدء الانتفاضة السلمية ضد انقلاب الأول من فبراير/شباط الذي أطاح بحكومة أونغ سان سوتشي المدنية.

ورغم ذلك، لم تضعف التعبئة في كل أنحاء البلاد. ففي لويكاو (وسط)، رفع مئات -من بينهم مدرسون يرتدون الزي الرسمي الأخضر والأبيض- لافتات تدعو إلى العصيان المدني.

وكانت الحشود تهتف "ثورتنا يجب أن تنتصر"، و"إذا ذهبت إلى العمل فأنت تساعد الدكتاتورية".

وكان لدعوات الإضراب تأثير كبير على بعض قطاعات الاقتصاد الهش أصلا في البلاد، مع عدم قدرة المصارف على العمل، إضافة إلى أن المستشفيات مغلقة والمكاتب الوزارية فارغة.

وحضّت وسائل الإعلام التابعة للحكومة الموظفين على العودة إلى العمل، وإلا "فسيتم فصلهم بدءا من 8 مارس/آذار".

وفي حي سان شونغ في رانغون عاصمة البلاد الاقتصادية، دمّرت الشرطة حواجز مؤقتة أقامها متظاهرون بإطارات قديمة وأكياس رمل وأسلاك شائكة، وأطلقت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق التجمعات الصغيرة، لكن تمت إعادة نصب الحواجز بعد رحيل الشرطة.

انقسام

وقتل -أمس الجمعة- شاب يبلغ من العمر 26 عاما بالرصاص في رقبته أثناء تجمع حاشد في وسط ماندالاي، وأفادت منظمة غير حكومية بعمليات دهم لأبنية سكنية ومستشفى على الحدود التايلندية.

وسُجّلت الأربعاء الحصيلة الكبرى للقمع، عندما أطلقت قوات الأمن على الحشود الرصاص الحيّ، وقُتل 38 شخصا على الأقل، بحسب الأمم المتحدة.

ودفن ضحيتان يبلغان من العمر 18 عاما أمس السبت، وكانت الحشود تردد "لن نسامحكم حتى نهاية العالم". كما لفّت نعوش 3 آخرين بالعلم الأحمر الذي يرمز إلى حزب سوتشي أثناء جنازاتهم.

وفرضت الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى عقوبات محدودة على المجلس العسكري، ودعا توماس آندروز محقق الأمم المتحدة الخاص المعني بميانمار إلى حظر عالمي لإرسال الأسلحة إليها وفرض عقوبات اقتصادية محددة.

لكن في محاولة للحفاظ على وحدة مجلس الأمن إزاء ميانمار، قال دبلوماسيون إن من غير المرجح النظر في العقوبات في أي وقت قريب، لأن مثل هذه الإجراءات قد تعارضها الصين وروسيا اللتان تتمتعان بحق النقض.

ورفضت بكين وموسكو -الحليفتان التقليديتان لجيش ميانمار، ومصدرتا الأسلحة إلى البلاد- التحدث عن "انقلاب"، كما أشارت وكالة أنباء الصين الجديدة بداية فبراير/شباط للأحداث على أنها "تعديل وزاري" بسيط.

وقال السفير الصيني تشانغ جون -أمس الجمعة- "إن بلدنا تريد أن تكون جارا صديقا"، محذرا من العقوبات التي من شأنها أن "تزيد التوترات سوءا أو تزيد الوضع تعقيدا".