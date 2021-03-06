في مباحثات بالدوحة.. رئيس وفد طالبان يلتقي مبعوث واشنطن وقائد القوات الأميركية في أفغانستان

أشرف غني يطالب الحركة بالعودة إلى طاولة المفاوضات ووقف إطلاق النار

التقى رئيس وفد حركة طالبان لمفاوضات السلام الأفغانية عبد الحكيم حقاني -في الدوحة- بالمبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، وقائد القوات الأميركية في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر.

وقال المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان إن المباحثات تناولت الوضع الحالي في أفغانستان، وسبل تسريع المفاوضات بين الأطراف الأفغانية.

وأضاف المسؤول في طالبان أن الجانبين أكدا التزامهما باتفاق الدوحة، وبحثا التنفيذ الكامل لبنوده.

أشرف غني أكد أن هناك توافقا دوليا وإقليميا بشأن السلام في أفغانستان (الأناضول)

تصريحات غني

وفي السياق، طالب الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، في افتتاح الدورة الـ17 للبرلمان، حركة طالبان بالعودة إلى طاولة المفاوضات، ووقف إطلاق النار في عموم البلاد.

وأضاف أن هناك توافقا دوليا وإقليميا بشأن السلام في أفغانستان، وأن وجود ضمان إقليمي ودولي لتحقيق السلام والاستقرار في بلاده أمر مهم للغاية.

كما اعتبر أن انتقال السلطة لن يتم إلا عبر صناديق الاقتراع، وأن حكومته مستعدة لمناقشة إجراء انتخابات برعاية أممية.

وتعد تصريحات غني أول تعليق رسمي من كابل بشأن ما أفادت به مصادر عن طرح المبعوث الأميركي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد تشكيل حكومة انتقالية بالشراكة مع حركة طالبان.