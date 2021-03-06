البث الحي
سياسة|أفغانستان

في مباحثات بالدوحة.. رئيس وفد طالبان يلتقي مبعوث واشنطن وقائد القوات الأميركية في أفغانستان

أشرف غني يطالب الحركة بالعودة إلى طاولة المفاوضات ووقف إطلاق النار

من مراسم توقيع اتفاق المصالحة الأفغانية في الدوحة العام الماضي (الأناضول-أرشيف)
من مراسم توقيع اتفاق المصالحة الأفغانية في الدوحة العام الماضي (الأناضول-أرشيف)
6/3/2021-|آخر تحديث: 6/3/202103:25 PM (مكة المكرمة)

التقى رئيس وفد حركة طالبان لمفاوضات السلام الأفغانية عبد الحكيم حقاني -في الدوحة- بالمبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، وقائد القوات الأميركية في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر.

وقال المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان إن المباحثات تناولت الوضع الحالي في أفغانستان، وسبل تسريع المفاوضات بين الأطراف الأفغانية.

وأضاف المسؤول في طالبان أن الجانبين أكدا التزامهما باتفاق الدوحة، وبحثا التنفيذ الكامل لبنوده.

أشرف غني أكد أن هناك توافقا دوليا وإقليميا بشأن السلام في أفغانستان (الأناضول)

تصريحات غني

وفي السياق، طالب الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، في افتتاح الدورة الـ17 للبرلمان، حركة طالبان بالعودة إلى طاولة المفاوضات، ووقف إطلاق النار في عموم البلاد.

وأضاف أن هناك توافقا دوليا وإقليميا بشأن السلام في أفغانستان، وأن وجود ضمان إقليمي ودولي لتحقيق السلام والاستقرار في بلاده أمر مهم للغاية.

كما اعتبر أن انتقال السلطة لن يتم إلا عبر صناديق الاقتراع، وأن حكومته مستعدة لمناقشة إجراء انتخابات برعاية أممية.

وتعد تصريحات غني أول تعليق رسمي من كابل بشأن ما أفادت به مصادر عن طرح المبعوث الأميركي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد تشكيل حكومة انتقالية بالشراكة مع حركة طالبان.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

أحداث الكابيتول.. تقرير جديد يسلط الضوء على الأسباب وسبل تفادي تكرار ما جرى

العنف والشغب المصاحبان لاقتحام مبنى الكابيتول كانا قد تسببا في مقتل 5 أشخاص (الأناضول)

في سؤال وجواب.. دبلوماسية فرنسية تكشف عن خسارة غير ملموسة لبريطانيا عقب بريكست

بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي نهاية العام الماضي بعد عضوية دامت 47 عاما (الجزيرة)

مليارات التطبيع لم تصرف بعد.. “صندوق أبراهام” معلق لدى إدارة بايدن حتى إشعار آخر

"صندوق أبراهام" جاء ملحقا باتفاقيات التطبيع التي وقعت في البيت الأبيض منتصف سبتمبر/أيلول الماضي (الأوروبية)

في اتصال مع الكاظمي.. الرئيس الإيراني يدعو لسحب القوات الأميركية وتحرير الأموال المجمدة في بنوك العراق

الكاظمي (يسار) قال إن الجانبين متفقان على أهمية التهدئة والحوار في المنطقة (وكالات)
الأكثر قراءة

لم يصرف دولارا من الدعم السعودي.. القطان يُبرّئ مرسي ومنصات التواصل تتفاعل

خبراء كوريا الجنوبية يدقون ناقوس الخطر: سوف ننقرض سنة 2750

(الجزيرة)

مستشهدا بدورها أيام الدولة العثمانية.. أردوغان يكشف عن سعي بلاده لامتلاك قوة بحرية "ضاربة"

أردوغان استشهد بالدولة العثمانية ودور قوتها البحرية سابقا في وضعها بقمة الهرم السياسي للعالم(الأناضول)

كيف نجحت تركيا في تصفير ديونها مع صندوق النقد الدولي؟

المقر الرئيسي والتاريخي لبنك العمل الحكومي في العاصمة أنقرة (الجزيرة)