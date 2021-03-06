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سياسة|ليبيا

تتكون من 27 حقيبة.. رئيس وزراء ليبيا يقترح حكومة وحدة وطنية موسعة

الدبيبة قد يشغل منصب وزير الدفاع، وتتولى وزيرة الثقافة السابقة لمياء بوسدرة الخارجية، وخالد مازن الداخلية

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة (الأناضول)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة (الأناضول)
6/3/2021

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، عن هيكلية مكونة من 27 حقيبة وزارية، قال إنها ستُعرض على مجلس النواب الاثنين القادم، في جلسة منح الثقة المزمع انعقادها بمدينة سرت.

وبحسب قائمتين أطلع مسؤولون رويترز عليهما، سيشغل الدبيبة منصب وزير الدفاع، وستتولى وزيرة الثقافة السابقة لمياء بوسدرة وزارة الخارجية، وخالد مازن الداخلية.

وتضم الأسماء أيضا نائبين لرئيس الوزراء من شرق البلاد وغربها.

وتم اختيار الدبيبة من خلال محادثات أجرتها الأمم المتحدة في جنيف مطلع الشهر الماضي لرئاسة حكومة وحدة مؤقتة، وذلك للإشراف على الاستعداد للانتخابات المزمع إجراؤها نهاية هذا العام.

ويهدف البرلمان المنقسم إلى الاجتماع يوم الاثنين في مدينة سرت الواقعة على خط المواجهة، ولكن بعض أعضاء البرلمان المتمركزين في الغرب شككوا في الحضور مشيرين إلى وجود مرتزقة روس هناك.

المصدر : رويترز

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