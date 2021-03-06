البث الحي
سياسة|عراق

روحاني والكاظمي يبحثان أنشطة الجماعات المسلحة والوجود الأميركي والأموال المجمدة

مكتب رئيس الوزراء العراقي قال في بيان إن روحاني ندد "بكل النشاطات المخلة بأمن العراق التي ترتكب من بعض الجماعات".

الكاظمي (يسار) قال إن الجانبين متفقان على أهمية التهدئة والحوار في المنطقة (وكالات)
الكاظمي (يسار) قال إن الجانبين متفقان على أهمية التهدئة والحوار في المنطقة (وكالات)
6/3/2021-|آخر تحديث: 6/3/202109:03 PM (مكة المكرمة)

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم السبت إن وجود القوات الأميركية في العراق والمنطقة يزعزع الأمن والاستقرار، وإن انسحابها سيعزز السلام الإقليمي.

وبحث الجانبان أيضا مسألة الأموال المستحقة لطهران مقابل صادرات الغاز والكهرباء للعراق والتي باتت مجمدة لدى بغداد بموجب العقوبات الأميركية على إيران.

وقال روحاني للكاظمي إنه من الضروري الإفراج عن تك الأموال الموجودة في البنوك العراقية.

من جهته، أشاد الكاظمي -وفق بيان صدر عن مكتبه- خلال المكالمة بالتقدم في العلاقات الثنائية.

وذكر البيان أن الجانبين اتفقا على دعوة جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة إلى تعزيز الهدوء واتخاذ "مسار الحكمة والعقلانية" في التعامل مع الأزمات والتحديات.

ونقل البيان عن روحاني تنديده "بكل النشاطات المخلة بأمن العراق التي ترتكب من بعض الجماعات، واستنكار إيران لهذه النشاطات التي لا تخدم مصالح البلدين ولا استقرار المنطقة وازدهارها".

أجواء التهدئة

ويأتي هذا الاتصال وسط إشارات دولية على وقف التصعيد في الملف النووي، حيث سحبت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بدعم من الولايات المتحدة يوم الخميس مشروع قرار لإدانة إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعليق عملها بالبروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس الجمعة إنه سيقدم قريبا خطة عمل "بناءة" بشأن الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أوروبية قولها إن إيران قدمت إشارات مشجعة في الأيام الماضية لبدء محادثات غير رسمية، بعد أن قرر الثلاثي الأوروبي سحب مشروع الإدانة.

من جهة أخرى، قال مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي للجزيرة إن الجانب الأميركي سمح لإيران باستخدام جزء من أموالها في العراق لأغراض إنسانية ومدنية.

وأوضح صالح أن لدى إيران أموالا في العراق هي ثمن ما تصدره له من غاز وكهرباء، وأضاف أن هذه الحقوق معروفة لكل الأطراف بما فيها الجانب الأميركي.

ونفت مصادر حكومية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في البنك المركزي العراقي، لكنها قالت إن الأميركيين قد يطلقون جزءا من تلك الأموال لغرض شراء الأدوية لصالح إيران عبر العراق.

وأوضحت المصادر أنه يمكن للعراق التعاقد مع شركات دولية من أجل شراء الأدوية لصالح إيران في ظل العقوبات الأميركية، لكنها رجحت عدم موافقة طهران.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

تصريحات إيرانية متعددة.. طهران ترد على رسائل الغرب وواشنطن تسمح لها باستخدام أموال مجمدة

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنه سيقدم خطة عمل “بناءة” بشأن الاتفاق النووي، وفي غضون ذلك قال مستشار للحكومة العراقية إن واشنطن سمحت لإيران باستخدام بعض أموالها لدى العراق لأغراض إنسانية.

هجوم عين الأسد.. أصابع الاتهام تتجه إلى فصيل عراقي وواشنطن تتمهل لاختيار توقيت الرد ومكانه

قال موقع بوليتيكو إن مسؤولين أميركيين وعراقيين يعتقدون أن كتائب حزب الله العراقية أو مجموعة تابعة لها، تقف وراء الهجوم الذي استهدف أمس الأربعاء قاعدة عين الأسد العراقية التي تستضيف قوات أميركية.

اختيار بايدن للكاظمي كأول زعيم عربي يتصل به.. هل يدلل على أولوية العراق لإدارته؟

فتح الاتصال الذي أجراه الرئيس الأميركي جو بايدن مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي كأول زعيم عربي، الباب واسعا أمام التكهنات والتحليلات حول مدى الاهتمام الذي توليه الإدارة الأميركية الجديدة للعراق.

المزيد من سياسة

أحداث الكابيتول.. تقرير جديد يسلط الضوء على الأسباب وسبل تفادي تكرار ما جرى

العنف والشغب المصاحبان لاقتحام مبنى الكابيتول كانا قد تسببا في مقتل 5 أشخاص (الأناضول)

في سؤال وجواب.. دبلوماسية فرنسية تكشف عن خسارة غير ملموسة لبريطانيا عقب بريكست

بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي نهاية العام الماضي بعد عضوية دامت 47 عاما (الجزيرة)

مليارات التطبيع لم تصرف بعد.. “صندوق أبراهام” معلق لدى إدارة بايدن حتى إشعار آخر

"صندوق أبراهام" جاء ملحقا باتفاقيات التطبيع التي وقعت في البيت الأبيض منتصف سبتمبر/أيلول الماضي (الأوروبية)

مستشهدا بدورها أيام الدولة العثمانية.. أردوغان يكشف عن سعي بلاده لامتلاك قوة بحرية "ضاربة"

أردوغان استشهد بالدولة العثمانية ودور قوتها البحرية سابقا في وضعها بقمة الهرم السياسي للعالم(الأناضول)
الأكثر قراءة

لم يصرف دولارا من الدعم السعودي.. القطان يُبرّئ مرسي ومنصات التواصل تتفاعل

خبراء كوريا الجنوبية يدقون ناقوس الخطر: سوف ننقرض سنة 2750

(الجزيرة)

كيف نجحت تركيا في تصفير ديونها مع صندوق النقد الدولي؟

المقر الرئيسي والتاريخي لبنك العمل الحكومي في العاصمة أنقرة (الجزيرة)

15 جنديا تناوبوا على اغتصاب فتاة واحدة.. شهادات حصرية للجزيرة نت تروي أيام الحرب في إقليم تيغراي

(الجزيرة)