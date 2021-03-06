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سياسة|تركيا

مستشهدا بدورها أيام الدولة العثمانية.. أردوغان يكشف عن سعي بلاده لامتلاك قوة بحرية "ضاربة"

الرئيس التركي قال إن بلاده باتت ضمن أفضل 3 أو 4 دول في صناعة الطائرات المسيرة على مستوى العالم

أردوغان استشهد بالدولة العثمانية ودور قوتها البحرية سابقا في وضعها بقمة الهرم السياسي للعالم(الأناضول)
أردوغان استشهد بالدولة العثمانية ودور قوتها البحرية سابقا في وضعها بقمة الهرم السياسي للعالم(الأناضول)
6/3/2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده من بين الدول الـ3 أو الـ4 التي تحتل الصدارة في تصنيع الطائرات المسيرة على مستوى العالم، مؤكدا في الوقت نفسه على أهمية امتلاك تركيا قوة بحرية ضاربة وسعيها إلى ذلك.

جاء ذلك في خطاب -عبر اتصال مرئي من قصر وحيد الدين بإسطنبول اليوم السبت- موجه للقوات التركية المشاركة في مناورات "الوطن الأزرق" في بحري إيجة والمتوسط.

وقال أردوغان عن المناورات لهذا العام إنها شاملة وأكثر قوة وتنظيما، وتختبر فيها بلاده منظومات أسلحتها المحلية، مشددا على أنها تجري استنادا للقوانين الدولية بهدف التدريب.

وأضاف "علينا أن نكون أقوياء ليس اقتصاديا وسياسيا فحسب، بل في المجالين العسكري والدفاعي أيضا"، وأوضح أن تركيا لا تملك الخيار إلا في امتلاك قوة بحرية ضاربة، من أجل حماية مواطنيها ومواطني جمهورية قبرص التركية وحقوق أصدقائها في المنطقة.

أردوغان: علينا أن نكون أقوياء ليس اقتصاديا وسياسيا فحسب بل في المجالين العسكري والدفاعي أيضا (الأناضول)

وسلط الرئيس أردوغان الضوء على أهمية امتلاك تركيا للقوة البحرية، مستشهدا بفاعلية هذه الإستراتيجية عبر التاريخ، وتحديدا زمن الدولة العثمانية عندما "حوّل بحارتها البحر المتوسط لبحيرة لها، ووضعت الدولة العثمانية في قمة الهرم السياسي للعالم وجعلتها راية للعدالة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وجدد الرئيس التركي تأكيده بالقول إننا "لا نطمع في أراضي وبحار وسيادة أي دولة، وإنما نسعى لحماية وطننا وحقوقنا".

وأضاف "نعلم جيدا بأنهم (المتربصون بتركيا) سيستكثرون علينا وطننا الذي نعيش فيه لو شعروا يوما أننا تعثرنا أو أصابنا الوهن"، وقال إن الأحداث التي خبرناها في سوريا والعراق وبحر إيجة وشرقي المتوسط تؤكد لنا من جديد هذه الحقيقة.

ولفت أردوغان إلى أن بلاده صدّرت لغاية اليوم أكثر من 130 "منصة بحرية" محلية الصنع بقيمة تجاوزت 3 مليارات دولار.

ونوه أن "تركيا واحدة من 10 دول يمكنها تصميم وصناعة وصيانة سفنها الحربية".

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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