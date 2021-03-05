تهدف إسرائيل من وراء سياسة التقاعس عن ملاحقة المجرمين إلى إشغال الفلسطينيين عن قضاياهم الكفاحية والوطنية في مقارعة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لنيل حقوقهم ومساواتهم مع بقية شرائح المجتمع في إسرائيل

شارك عشرات الآلاف من الفلسطينيين في مظاهرة بمدينة أم الفحم، للتنديد بقمع الشرطة الإسرائيلية لاحتجاجات سكان المدينة على استشراء العنف والجريمة في القرى والبلدات العربية.

ودعت لجنة المتابعة العليا -التي تمثل الفلسطينيين داخل الخط الأخضر- إلى مظاهرات تندد بانتشار الجرائم في البلدات العربية، وتقاعس الشرطة عن احتوائها واعتقال المسؤولين عنها.

وكانت قوات خاصة تابعة للشرطة قد اعتدت الأسبوع الماضي على المتظاهرين، وأوقعت جرحى -بينهم نواب عرب في الكنيست- كما اعتقلت عددا آخر من المحتجين.

وتستعد الشرطة الإسرائيلية بقوات معززة من وحدات التدخل السريع في مناطق قريبة من مدينة أم الفحم، تحسبا لتحول تلك الاحتجاجات إلى مواجهات مع المتظاهرين.

وقال مراسل الجزيرة من أم الفحم إلياس كرّام، إن المدينة تبدو هادئة بعد أن شارك عشرات الآلاف في تظاهرة هي الأكبر للتنديد بالعنف والجريمة، وهي واحدة من أكبر المظاهرات التي شهدتها البلدات العربية داخل الخط الأخضر.

وأشار المراسل إلى أن الشرطة الإسرائيلية أغلقت المداخل المؤدية إلى المدينة من الجهة الشرقية والغربية، لكن المدينة انتفضت بكل شرائحها من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال، إضافة إلى الفلسطينيين من مختلف البلدات العربية مثل الجليل ومنطقة المثلث ومدن الساحل.

وتعد قضية انتشار الجريمة والعنف من القضايا المهمة داخل بلدات الخط الأخضر، حيث يتهم السكان الشرطة الإسرائيلية بالتقاعس عن لجم الجرائم والتحقيق فيها واعتقال المسؤولين عنها، وهو ما أدى إلى ازديادها وتحولها إلى آفة معضلة في البلدات العربية.

وقد لقي 1500 ضحية حتفهم بسبب هذه الجرائم منذ عام 2000، ومعظم هذه الجرائم انتهت دون التحقيق فيها أو قيّد الفاعل ضد مجهول.

ويقول المتظاهرون إن إسرائيل تهدف من وراء سياسة التقاعس هذه إلى إشغال الفلسطينيين عن قضاياهم الكفاحية والوطنية في مقارعة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لنيل حقوقهم ومساواتهم مع بقية شرائح المجتمع في إسرائيل.

وقال المراسل إن هذه الاحتجاجات من المفترض أن تتواصل في الأسابيع المقبلة.