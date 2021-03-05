المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قالت إنها ستبدأ التحقيق في جرائم حرب قد تكون إسرائيل ارتكبتها تجاه الفلسطينيين

قال البيت الأبيض إن كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي أكدت -خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو- التزام بلادها بأمن إسرائيل، ومعارضتها أي تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب محتملة ضد الفلسطينيين.

وجاءت المكالمة -وهي الأولى بين الاثنين منذ تولي هاريس والرئيس الأميركي جو بايدن منصبيهما في يناير/كانون الثاني الماضي- بعد قول المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إنها ستبدأ التحقيق؛ مما أدى إلى رفض سريع من واشنطن وتل أبيب.

وفي وقت سابق أمس الخميس، حث الفلسطينيون المحكمة على المضي قدما في التحقيق، وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بيانا واصفا التحقيق بأنه دفاع عن "الحقوق والحريات".

وقالت المدعية العامة فاتو بنسودا -التي سيحل محلها المدعي البريطاني كريم خان في 16 يونيو/حزيران القادم- إن جرائم حرب قد ارتكبت أو تُرتكب في الضفة الغربية وقطاع غزة.

دعم التطبيع

وحددت بنسودا استخدام إسرائيل القوة الفتاكة وغير الفتاكة في مواجهة فلسطينيين يتظاهرون عند السياج الحدودي مع غزة بعد عام 2018 ضمن نقاط من المحتمل أن يركز عليها التحقيق.

وقال البيت الأبيض في بيان إن هاريس ونتنياهو أشارا إلى معارضة حكومتيهما "محاولات المحكمة الجنائية الدولية لممارسة الولاية القضائية على جنود إسرائيليين".

وأضاف البيان أن هاريس أكدت "التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل"، معربة عن دعم بلادها القوي لاتفاقيات التطبيع الأخيرة التي أبرمتها إسرائيل مع دول في العالم العربي والإسلامي.

كما جاء في بيان البيت الأبيض أن هاريس هنأت نتنياهو ببرنامج إسرائيل للتطعيم ضد فيروس كورونا، واتفقت معه على زيادة التعاون بشأن الفيروس والمياه والطاقة الخضراء ومبادرات أخرى.

من جهته، قال نتنياهو إنه أكد لنائبة الرئيس الأميركي "أننا سنواصل تعزيز التعاون الأمني مع واشنطن لمنع إيران من تطوير سلاح نووي".