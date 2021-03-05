وزير الدفاع الإسرائيلي: نطور استعدادنا لضرب إيران ولدينا قائمة بأهداف سرية لصواريخ حزب الله

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن الجيش الإسرائيلي يعمل بشكل مستمر على تحسين استعداده لضرب المواقع النووية الإيرانية.

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" (Fox News) الأميركية، أضاف غانتس أن العمل لتطوير استعدادات الجيش لن يتوقف حتى يتم توجيه الضربات لتلك المواقع، وفق تعبيره.

وطالب وزير الدفاع الإسرائيلي بضرورة إنهاء ما قال إنه طموح إيران النووي.

وقال إنه يحبذ لو تمكن العالم من ثني طهران عن امتلاك سلاح نووي، محذرا من أن إسرائيل ستتصرف بشكل مستقل إذا لم يحصل ذلك.

وتأتي تصريحات غانتس بشأن الاستعدادات لضرب المواقع النووية الإيرانية في وقت تقول تل أبيب إنها تبحث "خيارات صعبة" لمنع إيران من إنتاج سلاح نووي.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولون إسرائيليون آخرون قالوا إن طهران باتت قريبة جدا من حيازة سلاح نووي، وإن إسرائيل ستحول دون حدوث ذلك.

صواريخ حزب الله

وفي نفس المقابلة مع الشبكة التلفزيونية الأميركية، اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي حزب الله اللبناني بامتلاك مئات الآلاف من الصواريخ، وبتوجيه عدد منها إلى أهداف مدنية في إسرائيل.

وأطلع غانتس مراسل شبكة فوكس نيوز على ما قال إنها خريطة لقائمة أهداف سرية تظهر صواريخ حزب الله في مناطق مدنية على طول الحدود الإسرائيلية.

وكان نتنياهو تحدث مرارا عن إخفاء حزب الله أسلحة في مناطق مدنية، وهدد برد مدمر في حال أقدم الحزب على مهاجمة إسرائيل.

من جهته، قال حزب الله إن لديه قائمة بأهداف كثيرة في إسرائيل في حال وقعت مواجهة بين الطرفين.