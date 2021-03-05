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بينهم ضابط رفيع.. مقتل 11 عسكريا في تحطم مروحية تركية

وفد يضم وزير الدفاع ورئيس الأركان توجه لمنطقة سقوط المروحية التركية (الأناضول)
وفد يضم وزير الدفاع ورئيس الأركان توجه لمنطقة سقوط المروحية التركية (الأناضول)
5/3/2021

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 11 عسكريا بينهم ضابط رفيع المستوى، إثر تحطم مروحيتهم وسط أحوال جوية سيئة في جنوب شرق البلاد الخميس.

وأظهرت مشاهد تلفزيونية من موقع الحادث الأرض مغطاة بالثلوج، في حين انحسرت الرؤية بسبب سحب كثيفة في تلك المنطقة الجبلية.

ومن بين القتلى قائد الفيلق التركي الثامن الفريق عثمان أرباش.

وقدّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعازيه إلى عائلات الضحايا، وأجرى اتصالا بأسرة الفريق أرباش، وفق ما ذكرت الرئاسة في بيان.

وجاء في البيان الذي أصدره الرئيس التركي "أسأل المولى أن يرحم شهداءنا الأبطال، وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى، تعازينا إلى الأسر المكلومة وشعبنا العزيز".

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت فقدان الاتصال بالمروحية فوق ولاية بيتليس (جنوب شرق)، بعد نصف ساعة على تحليقها.

وعلى الفور قدّم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تعازيهما لتركيا، حليفتهما في حلف شمال الأطلسي.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي في تركيا نيكولاس ماير لاندروت "نشارك تركيا حزنها العميق"، في حين غرّدت السفارة الأميركية في موقع تويتر "نتضامن مع أسر كل المتضررين ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وقال مصدر دبلوماسي تركي إن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ قدم تعازيه إلى وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو في اتصال هاتفي.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت أن المروحية من طراز كوغار الذي تصنعه إيرباص.

ووقع الحادث في منطقة يشن فيها الجيش التركي تكرارا عمليات ضد حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة منظمة "إرهابية".

يذكر أنه في 2017 تحطمت مروحية عسكرية تركية في محافظة شيرناك عند الحدود مع سوريا والعراق، مما أدى إلى سقوط 13 قتيلا.

المصدر : وكالات

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