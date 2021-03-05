بدأ بابا الفاتيكان فرانشيسكو ظهر اليوم الجمعة زيارة للعراق هي الأولى من نوعها في تاريخ هذا البلد، والأولى له إلى الخارج منذ بدء جائحة كورونا، وستشمل 5 محافظات وتستمر حتى 8 مارس/آذار الجاري.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في مقدمة مستقبلي البابا فرانشيسكو في مطار بغداد الدولي.

وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه الشخصي في تويتر "بكل محبة وسلام يستقبل العراق شعبا وحكومة قداسة البابا فرانشيسكو، ليؤكد عمق الأواصر الإنسانية التي كانت بلاد النهرين وما زالت وستبقى محطتها التاريخية للقاء الأديان والأفكار والقيم البشرية المشتركة، مرحبا بقداسته في أرض سومر وبابل وآشور والأنبياء والأولياء".

بكل محبة وسلام يستقبل العراق شعبا وحكومة قداسة البابا فرانشيسكو، ليؤكد عمق الأواصر الإنسانية التي كانت بلاد النهرين وما زالت وستبقى محطتها التاريخية للقاء الأديان والأفكار والقيم البشرية المشتركة، مرحبا بقداسته في أرض سومر وبابل وآشور والأنبياء والأولياء. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) March 4, 2021

كما ستُجرى مراسيم استقبال في القصر الرئاسي، ولقاء الرئيس العراقي برهم صالح في قصر بغداد، ولقاء مع القادة السياسيين والمجتمع المدني والدبلوماسيين في صالة القصر الرئاسي.

الكاظمي كان في مقدمة مستقبلي البابا في مطار بغداد الدولي (رويترز)

كما يتضمن برنامج اليوم الأول للزيارة "اللقاء مع الأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات والمكرسين ومعلمي التعليم المسيحي في كاتدرائية سيدة النجاة للسريان الكاثوليك في حي الكرادة وسط بغداد".

ووصف الفاتيكان زيارة البابا فرانشيسكو إلى العراق بأنها رسالة محبة وسلام لهذا البلد.

ومن المقرر أن يزور البابا فرانشيسكو عددا من المحافظات العراقية، من بينها ذي قار وأربيل ونينوى، بالإضافة إلى النجف التي سيلتقي فيها المرجع الشيعي علي السيستاني، في سابقة هي الأولى لرأس الكنيسة الكاثوليكية.

وتشهد بغداد حظرا شاملا للتجول يتزامن مع إجراءات حكومية مسبقة للحد من انتشار فيروس كورونا يستمر حتى يوم الاثنين المقبل، فيما نشرت السلطات العراقية الآلاف من عناصر القوات العسكرية والأمنية والأجهزة الاستخبارية ضمن إجراءات أمنية مشددة على طول الطرق التي سيمر بها موكب الحبر الأعظم والشوارع الفرعية الأخرى، في إطار خطة أمنية واسعة.

شوارع بغداد زينت بجداريات تحمل صورا للبابا فرانشيسكو وعبارات ترحيبية (الأناضول)

وقال مسؤول عراقي إن القوات المشاركة تلقت تدريبات للتعامل مع أسوأ السيناريوهات الأمنية، وستشكل هذه القوات طوقا أمنيا حول البابا فرانشيسكو في محطات زيارته، وستتم مراقبة مسارات موكبه من البر والجو على مدار الساعة.

وزينت اللجان المشرفة على الزيارة الشوارع الكبرى وطريق مطار بغداد الدولي بجداريات تحمل صورا للبابا فرانشيسكو وعبارات ترحيبية وأعلام دولة الفاتيكان.