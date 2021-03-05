وسائل إعلام سعودية: اعتراض طائرة مسيرة ثانية والحوثيون يعلنون استهداف قاعدة ومطار بـ3 مسيرات

نقلت وكالة الأنباء السعودية عن قيادة قوات التحالف في اليمن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة، كما أعلنت وسائل إعلام اعتراض طائرة مسيرة ثانية أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط جنوبي السعودية.

من جهته، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن الجماعة استهدفت مواقع مهمة في قاعدة الملك خالد الجوية، ومطار أبها الدولي بـ3 طائرات مسيرة.

ومساء أمس، ذكر التلفزيون الرسمي السعودي أن التحالف السعودي الإماراتي دمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون صوب جازان (جنوبي المملكة).

وفي وقت سابق الخميس، قال الحوثيون إنهم أطلقوا صاروخا على منشأة لشركة أرامكو السعودية في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر.

وأعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين -أمس في تغريدة على تويتر- أنه تم استهداف "شركة أرامكو السعودية في جدة فجر الخميس بصاروخ مجنح من نوع قدس2، وكانت الإصابة دقيقة".

وتتعرّض مناطق عدة في السعودية باستمرار لهجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة مفخخة تُطلق من اليمن باتجاه مطاراتها ومنشآتها النفطية.

وفي مأرب، قالت مصادر عسكرية إن الجيش الوطني اليمني أسقط طائرتين مسيرتين تابعتين لجماعة الحوثي خلال اشتباكات اندلعت بين الجانبين في عدة جبهات بالمحافظة.

وقال المركز الإعلامي للجيش الوطني اليمني إنه صدّ ما وصفه بهجوم انتحاري للحوثيين على أحد المواقع العسكرية في مديرية صرواح (غربي مأرب)، مما أدى إلى مقتل 30 على الأقل من الحوثيين وإصابة آخرين.

وأضاف المركز أن طائرات التحالف استهدفت تعزيزات للحوثيين كانت في طريقها إلى المنطقة، مما أدى إلى تدمير بعض الآليات وخسائر بشرية كبيرة.